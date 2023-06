WhatsApp per Android con Material You: il redesign continua in beta

Aggiornamento 14/06: Meta continua a lavorare al redesign di WhatsApp con Material You, la terza versione del linguaggio grafico Material Design. Nelle ultime beta è possibile apprezzare nuovi elementi trasformati, in attesa che siano disponibili per tutti in versione stabile. Trovate tutte le informazioni all'interno dell'articolo.

Material You è una tipologia di design introdotta da Google nel 2021, ma da allora non sono tantissime le app Android che si sono adattate alla nuova UI. Meta, tuttavia, sta provando a portare questo nuovo design su WhatsApp, partendo come giusto che sia dagli elementi di base. In una nuova versione beta, infatti, possiamo apprezzare le prime tracce del passaggio alla nuova interfaccia grafica.

Material You arriva su WhatsApp per Android

L'integrazione della UI Material You in WhatsApp parte dagli elementi più semplici: nelle impostazioni della versione beta 2.23.12.3, infatti, è possibile notare i nuovi toggle on/off completamente rinnovati per rispettare le linee guida dell'interfaccia grafica di Google. Al momento questo è l'unico elemento aggiornato, ma nelle prossime versioni beta potrebbero comparire nuovi dettagli in quella che è la terza versione del Material Design.

Come ogni nuova funzione di WhatsApp introdotta inizialmente nelle versione beta, non è possibile sapere quando il team di sviluppo ultimerà i lavori e pubblicherà i nuovi cambiamenti nella versione stabile. Potrebbero volerci settimane, se non mesi, prima di vedere applicata la nuova Material You nella nota app di messagistica istantanea.

Aggiornamento 14/06: nuovi elementi in Material You

Con la nuova beta 2.23.13.4 di WhatsApp per Android, Meta ha introdotto nuovi elementi di stile riconducibili al Material You, in particolar modo il pulsante fluttuante per l'apertura di nuove conversazioni, disponibile solitamente nella lista delle chat. Il ridesign sembra proseguire senza intoppi e potrebbe essere disponibile per tutti nel corso delle prossime settimane, anche in versione stabile.

Tra le nuove funzioni in arrivo su WhatsApp troviamo anche la possibilità di condividere lo schermo del proprio smartphone durante le chiamate audio e video.

