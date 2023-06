Redmi Watch 3 Active ufficiale: il nuovo indossabile Xiaomi a meno di 40€!

A fine maggio sono emersi dettagli in merito alla possibile versione internazionale di Watch 3 Lite, indossabile economico lanciato in Cina nello stesso mese. E ora siamo passati dalle indiscrezioni alla conferma: Redmi Watch 3 Active è la variante Global del modello Lite cinese ed è già disponibile all'acquisto ad un prezzo niente male!

Redmi Watch 3 Active: specifiche tecniche e prezzo del nuovo low budget di Xiaomi

Il nuovo arrivato di Xiaomi si presenta con varie differenze rispetto al fratello maggiore (arrivato anche in Italia); si tratta del giusto compromesso al fine di ottenere un prodotto accessibile ma in grado di distinguersi. Redmi Watch 3 Active attinge a piene mani dal cugino cinese Watch 3 Lite: si tratta di un dispositivo che si differenza dal modello base grazie ad un display più ampio, una soluzione LCD da 1,83″ con risoluzione 280 x 240 pixel e fino a 450 nit di luminosità.

Lo smartwatch rinuncia al GPS (presente a bordo di Watch 3) ma per il resto non si fa mancare nulla. Abbiamo la connettività Bluetooth 5.3 ed uno speaker integrato – e quindi il supporto alle chiamate Bluetooth -, oltre 100 modalità sportive, il monitoraggio dell'attività cardiaca e del sonno, il rilevamento dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), resistenza all'acqua fino a 5 ATM, più di 200 watch face ed una batteria da 289 mAh (per un'autonomia fino a 12 giorni).

Redmi Watch 3 Active è un dispositivo leggero ed elegante, con un pannello squadrato ed una cornice metallica; il cinturino è intercambiabile (e realizzato in silicone).

Il nuovo arrivato di Xiaomi debutta sul mercato Global tramite AliExpress. Redmi Watch 3 Active è acquistabile al prezzo di soli 39,17€ (con spedizione gratis).

