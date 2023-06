Primo teaser per il tablet da gaming di Red Magic: il lancio è imminente

I rumor hanno finalmente trovato conferma: Red Magic ha realizzato un tablet da gaming che verrà presentato ufficialmente nei prossimi giorni. L'annuncio è arrivato sui social dove il brand di Nubia ha lanciato il primo teaser raffigurante un'aquila meccanica, mentre per i teaser di 8S Pro era stata scelta una tigre.

Il primo tablet di Red Magic è realtà: sarà presentato con il nuovo 8S Pro

Crediti: Red Magic

Annunciato come “un nuovo prodotto per il mondo dell'e-sport“, il primo tablet da gaming realizzato da Red Magic è finalmente realtà. Purtroppo, le informazioni a nostra disposizione sono davvero pochissime: il teaser infatti fornisce solo la silhouette frontale del dispositivo, promettendo performance elevate.

Stando alle indiscrezioni trapelate in rete negli scorsi mesi, il tablet sarà alimentato dal chipset Snapdragon 8 Gen 2, accompagnato da 8/12 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB di storage. In dotazione potrebbe trovare anche il nuovo chip R2 di Red Magic, che promette di aumentare le performance per il gaming.

Bisognerà attendere il prossimo 5 luglio, quando alle ore 09.00 del mattino in Italia, Red Magic presenterà finalmente il primo gaming tablet e il nuovissimo smartphone 8S Pro, che per la prima volta offrirà ben 24 GB di RAM.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le