Recensione Anbernic RG353V: la retroconsole stilosa per rivivere le emozioni del passato

I ricordi legati all'infanzia probabilmente sono quelli più belli che conserviamo nella mente, soprattutto quelli che vedono protagonisti i videogiochi con cui siamo cresciuti. Con il boom delle retro-console, è possibile rivivere quei ricordi in una veste moderna ed in portabilità grazie soprattutto ad uno dei principali produttori di questo tipo di dispositivi: Anbernic. Il modello che portiamo a conoscere oggi è RG353V, con un design che non potrà non ricordarvi il leggendario Game Boy Color.

Recensione Anbernic RG353V

Unboxing e setup

La confezione di Anbernic RG353V si occupa di proteggere al meglio il display e i tasti analogici: le parti che più rischiano di essere danneggiate durante il trasporto. Una piccola formina di gomma blocca in posizione i tasti e si occupa di coprire totalmente lo schermo, in modo da non incorrere in graffi o danneggiamenti di alcun tipo. Nella confezione di vendita è incluso anche un cavo di ricarica, delle pratiche istruzioni per i comandi di base ed una pellicola protettiva da applicare allo schermo.

La configurazione è estremamente semplice, come per ogni dispositivo Anbernic: l'unica azione richiesta da parte dell'utente è quella di inserire la scheda SD inclusa in confezione all'interno dello slot dedicato ed accendere la console. Già al primo avvio Anbernic RG353V sarà pronta all'uso: il boot verrà effettuato direttamente sul sistema operativo Linux personalizzato con tutti gli emulatori di cui si ha bisogno per iniziare a giocare. Dalle impostazioni è possibile configurare la propria rete Wi-Fi per la ricerca e l'installazione degli aggiornamenti del firmware, oppure decidere se avviare Android come sistema operativo predefinito.

Grazie al supporto DualOS, infatti, Anbernic RG353V è dotato di due sistemi operativi: il principale (installato sulla memoria interna) Android 11, e il secondario (seppur più utile) OS Linux personalizzato. Per passare da un sistema operativo all'altro è necessario semplicemente tenere premuto il tasto “F” durante l'accessione, in modo da avviare l'OS che non è stato impostato come principale.

Design e materiali

Come accennato in precedenza, Anbernic RG353V offre un design simile a quello dell'iconico Game Boy Color, ovviamente coadiuvato da alcune aggiunte moderne che garantiscono il supporto anche con le console più moderne. La console è dotata di un display touch screen IPS da 3.5″ con risoluzione 640 x 480 pixel, abbondantemente sufficiente ad eseguire i giochi di una volta (che spesso faticano anche ad arrivare ai 720p); la calibrazione cromatica è ottima, i colori risultano accesi e le immagini sempre nitide. La scocca è realizzata in plastica con effetto trasparenza, che lascia intravedere la componentistica interna della console: sulla parte frontale troviamo il D-PAD, i tasti XABY (stile Nintendo) colorati, i pulsanti Start, Select e F accompagnati da un LED di stato posizionato precisamente al centro.

I due analogici completano la dotazione frontale, che vede anche la presenza di uno speaker single-horn. Sul lato posteriore campeggiano i quattro grilletti: Anbernic RG353V infatti non offre tasti dorsali, ma in questo caso anche i classici R1 ed L1 vengono trasformati in grilletti come R2 e L2. Sul lato destro troviamo il tasto ON/OFF e Reset, mentre al suo apposto sono assegnati i tasti per la regolazione del volume. Le porte per la connettività si dividono tra lato superiore ed inferiore: in basso troviamo la porta di ricarica USB-C, in alto invece una porta USB-C OTG, il jack per le cuffie da 3.5 millimetri e un'uscita mini-HDMI per il collegamento alla TV o al monitor.

Nel complesso, al tatto, si ha la sensazione di star utilizzando un dispositivo di grande qualità, molto solido e ben realizzato, con un peso tutto sommato contenuto (solo 180 grammi). L'ergonomia potrebbe, tuttavia, non essere il massimo: dopo un'oretta di gioco infatti si inizia ad accusare un po' di stanchezza alle mani, soprattutto per la posizione non proprio comoda dei grilletti: se avete le mani molto grandi potreste prediligere il design di Anbernic RG353M.

Hardware e software

Anbernic RG353V mette a disposizione le prestazioni del chipset Rockchip RK3566, che con il tempo si è dimostrato all'altezza di ogni tipo di emulazione disponibile su questa console. Questo chip offre una CPU quad-core a 64 Bit composta da quattro core Cortex-A55 con una velocità massima di 1.8 GHz. Per quanto riguarda il comparto grafico, troviamo una GPU Mali-G52 che viene affiancata a sua volta da 2 GB di RAM LPDRR4. Lo spazio di archiviazione disponibile è pari a 32 GB su memoria eMMC 5.1, mentre sono disponibili due slot per micro SD: una da 16 GB per il sistema operativo Linux e l'altra dal taglio a scelta per i contenuti multimediali.

Per quanto riguarda la connettività, la console mette a disposizione la connessione Wi-Fi Dual Band (2.4 GHz e 5.0 GHz) affiancata dal Bluetooth 4.2. Ad alimentare questo dispositivo firmato Anbernic troviamo una batteria da 3.200 mAh, con supporto per la ricarica da 7.5W tramite USB-C, che garantisce fino a 6 ore di autonomia: ampiamente sufficiente a garantire una bella sessione di gioco in mobilità.

Come accennato in precedenza, grazie al supporto DualOS, Anbernic RG353V è dotata di due diversi sistemi operativi, entrambi con i loro pregi e i loro difetti. Nonostante sia installato su scheda SD e non sulla memoria interna (assegnata ad Android 11), il sistema Linux personalizzato offre la migliore esperienza d'uso per questa console. Sfruttando le capacità di questo OS è possibile utilizzare fin da subito gli emulatori per le retro-console più popolari, come: Game Boy (Color, Advance), NES e SNES, Sega Mega Drive, PlayStation 1 e Nintendo DS.

L'hardware è talmente ben rodato che la console riesce a gestire alla perfezione anche l'emulazione della PlayStation Portable, conosciuta principalmente come PSP. La nostra prova ha evidenziato come l'esperienza di gioco sia estremamente fluida con qualsiasi emulatore sia pre-installato sulla console: è davvero un piacere tornare a giocare i titoli del passato con un dispositivo moderno e smart.

Anche Android, tuttavia, offre i suoi vantaggi: non è presente il Play Store, ma pre-installato sul sistema troviamo già Google Chrome che consente il download e l'installazione dei file APK. In questo modo è possibile sfruttare lo streaming da altre console o PC, come per esempio PlayStation Remote Play oppure Moonlight. Sull'OS sono già installati anche diversi emulatori, ma il consiglio è quello di utilizzare Linux per un'esperienza d'uso estremamente più fluida.

Recensione Anbernic RG353V: Considerazioni e prezzo

Anbernic RG353V è una console per il retro-gaming che fornisce ottime prestazioni, dedicata principalmente a chi preferisce un design che ricalca le orme del classico Game Boy Color, rispetto al moderno design con tasti ed analogici posizionati ai lati dello schermo. La scocca trasparente, seppur in plastica, offre una finitura elegante molto in voga negli ultimi tempi. Il prezzo di listino è di circa 160€, ma grazie al codice sconto che trovate qui sotto potrete far vostra la console a soli 127€, portando a casa la versione con scheda SD da 256 GB.

Anbernic offre prodotti di grande qualità, e il modello RG353V non è da meno: se siete interessati al retro-gaming con un hardware in grado di emulare i giochi fino alla generazione della PSP, questo è chiaramente il dispositivo che fa al caso vostro.

