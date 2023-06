OPPO Find N3 Flip: il nuovo rivale di Samsung Galaxy Z Flip 5 sta arrivando

Nel corso dei mesi si sono susseguite voci ed indiscrezioni in merito al prossimo Find N3, il nuovo smartphone/tablet di OPPO. Tuttavia questo non dovrebbe essere l'unico modello pieghevole in arrivo: stando alle ultime novità la compagnia cinese ha pronto anche il successore del suo primo foldable a conchiglia. Un leak ci mostra il design di OPPO Find N3 Flip ed arrivano anche i dettagli sulle possibili specifiche tecniche!

OPPO Find N3 Flip: immagini e specifiche del prossimo pieghevole a conchiglia | Leak

Il look di OPPO Find N3 Flip sembra attingere a piene mani da Find N2 Flip, aggiungendo però un terzo sensore fotografico. Ancora una volta dovremmo avere un ampio schermo verticale. Vale la pena sottolineare che l'immagine render è basata su un prototipo quindi non vi è la certezza che questo sia il design definitivo.

Il comparto fotografico del flip phone dovrebbe ispirarsi a OPPO Reno 10 Pro: si vocifera di una tripla camera da 50 + 8 + 32 MP con sensore principale IMX890, stabilizzazione ottica OIS, ultra-wide ed un teleobiettivo.

Il resto delle specifiche non dovrebbe vedere grandi differenze rispetto all'attuale pieghevole: i leak parlando di uno schermo AMOLED da 6,8″ Full HD+ a 120 Hz ed di un pannello esterno da 3,26″ mentre il cuore del terminale dovrebbe essere ancora una volta il Dimensity 9000+. La batteria sarebbe un'unità da 4.300 mAh con ricarica da 44W.

Da parte nostra ci sembra strano vedere un dispositivo con le stesse caratteristiche del suo predecessore. Il comparto fotografico rinnovato potrebbe essere la grande novità, ma non convince vedere addirittura lo stesso chipset. Vedremo se arriveranno ulteriori anticipazioni su Find N3 Flip e nel frattempo vi lasciamo con il nostro approfondimento dedicato ad OPPO Find N3, ma anche con uno sguardo a Samsung Galaxy Z Flip 5, il principale rivale del prossimo flip phone del brand.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le