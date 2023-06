OnePlus Pad sotto le grinfie di JerryRigEverything: il test è brutale

Anche OnePlus Tab, il primo tablet della compagnia cinese, è finito sotto gli strumenti di tortura di JerryRigEverything, mostrando tuttavia una inaspettata solidità. Nonostante lo youtuber specializzato in test di resistenza non si sia in alcun modo contenuto, il tablet di OnePlus ha tenuto botta ed è sopravvissuto al trattamento estremo.

Il primo tablet di OnePlus è molto resistente: il test di JerryRigEverything è superato

Il test condotto da JerryRigEverything ha evidenziato come la parte più fragile di OnePlus Tab sia, inevitabilmente, la penna Stylus: il dispositivo di puntamento infatti si è spezzato in due parti con estrema facilità. Ottima invece la resistenza del display, che ha superato egregiamente il test del calore e si è leggermente piegato (senza spezzarsi) nell'apposito test.

Non male anche la resistenza ai graffi, nonostante la scocca opaca sia notoriamente soggetta a questo tipo di usura. Solo con una lama davvero affilata lo youtuber è riuscito a disegnare la silhouette di Hulk. In basso trovate il video completo delle torture subite dal tablet di OnePlus.

Il primo tablet della compagnia cinese, quindi, supera egregiamente il test dello youtuber, nonostante la penna Stylus abbia chiaramente bisogno di un rinforzo che gli permetta di dividersi in due parti con un po' di pressione in più.

