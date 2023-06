Nuovi indizi su OnePlus 12 e Ace 2 Pro, stavolta su design e display

Anche se ci stiamo godendo l'ultimo top di gamma di OnePlus e aspettiamo l'arrivo di novità anche sul versante Nord, la compagnia cinese avrebbe in serbo altri due flagship per il 2023. Nel corso dei prossimi mesi (comunque entro fine anno) dovrebbero arrivare sia Ace 2 Pro che il nuovo OnePlus 12, top mosso dallo Snapdragon 8 Gen 3: ecco le ultime novità dedicate ad entrambi i dispositivi, stavolta su design e display.

OnePlus 12 e Ace 2 Pro: un nuovo leak svela alcuni dettagli su design e display

Ace 2 (versione speciale)

Le ultime indiscrezioni arrivano da DigitalChatStation, insider cinese spesso affidabile, e fanno riferimento a due smartphone non meglio specificati. Tuttavia sia gli utenti che i media asiatici puntano in direzione di OnePlus 12 e Ace 2 Pro, entrambi in dirittura d'arrivo entro fine anno. Per quanto riguarda il modello OnePlus Ace 2 Pro, già protagonista di varie indiscrezioni (che preannunciano specifiche davvero niente male), dovremmo trovare uno schermo OLED prodotto da BOE, con risoluzione 1.5K. Stando alle precedenti voci, si tratterebbe della medesima soluzione vista a bordo di OPPO Reno 10 Pro+, ossia un pannello da 6,74″ 1.5K con refresh rate a 144 Hz.

Passando a OnePlus 12, in questo caso dovremmo avere un pannello OLED targato Samsung, con risoluzione 2K. Inoltre sia questo che il modello Ace sarebbero caratterizzati entrambi da display con bordi curvi, cornici ottimizzate ed un punch hole per la selfie camera, posizionato al centro. Si tratta di una piccola anticipazione sul design frontale, in attesa di scoprire i cambiamenti della back cover.

Ricordiamo che l'attuale OnePlus 11 è dotato di una soluzione curva ed un punch hole in altro a sinistra. Tra le migliorie, l'insider fa riferimento ad una luminosità elevata e il supporto al PWM Dimming ad altra frequenza.

Non conosciamo ancora le date di presentazione dei prossimi flagship, tuttavia Ace 2 Pro è atteso nel corso dell'estate mentre per OnePlus 12 bisognerà pazientare ancora. Il lancio sarebbe previsto – almeno in Cina – per il mese di dicembre.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le