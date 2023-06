Nubia Neo sarà lo smartphone da gaming più economico di sempre

Atteso nei prossimi giorni, Nubia Neo 5G è uno smartphone che potrebbe fare la gioia degli amanti dell'estetica tipica degli smartphone da gaming ma senza puntare alla fascia alta. Questo tipo di design è solitamente associato unicamente a prodotti che, per le specifiche che integrano, hanno un costo più elevato della media. Ma secondo quanto trapelato, il nuovo modello targato Nubia dovrebbe essere destinato alla fascia più tipicamente economica del mercato.

L'eredità di Red Magic la ritroveremo nel futuro smartphone Nubia Neo 5G

In occasione di un recente evento, Nubia ha parlato di questo Neo come di una vera e propria serie di smartphone, di cui Nubia Neo 5G rappresenterà il primo capitolo. Sarà disponibile in due colorazioni, entrambe contraddistinte da un'estetica che riporta alla mente quella del sub-brand Red Magic. È ancora presto per dirlo da queste immagini, ma per mantenere basso il prezzo Nubia avrebbe adoperato uno stile che ricalca la presenza di LED e ventole ma senza che siano effettivamente presenti.

Il prezzo sarà mantenuto basso anche grazie all'UNISOC T820, SoC realizzato a 6 nm dotato di processore octa-core (1 x 2,7 GHz A76 + 3 x 2,3 GHz A76 + 4 x 2,1 GHz A55), GPU Mali-G57 e memorie LPDDR4x-2133 e UFS 3.1. Appuntamento al 20 giugno, giorno in cui scopriremo ufficialmente un Nubia Neo attorno ai 200$, però, dovrebbe rimanere esclusiva della Cina così come l'affascinante Nubia Z50 Ultra Photographer's Edition.

