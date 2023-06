Nothing Ear (2) Black Edition faranno compagnia a Phone (2)

Il fatto che stiano uscendo sempre più rumor e teaser ufficiali ci fanno capire che il lancio di Nothing Phone (2) si avvicina, e ad accompagnarlo ci saranno le Nothing Ear (2) Black Edition. Non un prodotto nuovo, quindi, bensì una riedizione delle cuffie TWS (che abbiamo già recensito) che si faranno apprezzare dagli amanti delle tinte total black.

Assieme al lancio di Nothing Phone (2) ci saranno le “nuove” Nothing Ear (2) Black Edition

So after a long wait, Nothing is finally bringing Ear (2) Black edition



Will launch along with Phone 2 — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) June 28, 2023

Ci sono ancora dubbi sulla finestra di lancio: prima Yogesh Brar afferma che saranno lanciate assieme a Nothing Phone (2), poi incalzato dal collega SnoopyTech si corregge e afferma che la presentazione avverrà prossima settimana, a un prezzo che ci aspettiamo rimarrà lo stesso della White Edition, ovvero 149€. Probabile quindi che Nothing prima le presenti ma poi le lanci in vendita assieme a Phone (2), il cui esordio avverrà qualche giorno dopo. Ma la vera sorpresa dell'evento Nothing potrebbe essere la presentazione del suo primo smartwatch.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le