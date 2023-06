Netflix: record di iscritti dopo lo stop alle password condivise

Si pensava che l'aggiunta di un piano pubblicitario da parte di Netflix non avrebbe funzionato, e invece i guadagni si sono impennati. Così come dopo la notizia dello stop alla condivisione della password si pensava che le proteste avrebbero frenato la piattaforma di streaming video. E invece i numeri stanno nuovamente smentendo questa teoria, perché subito dopo aver attuato la nuova politica il sito ha registrato un boom di iscritti, mai così tanti prima d'ora in così poco tempo.

I numeri stanno dando ragione a Netflix, nonostante le proteste per lo stop alle password condivise

Il grafico stilato da Antenna parla chiaro: nemmeno durante il lockdown del COVID c'erano mai stati così tanti nuovi abbonati a Netflix. Escluso quel picco a metà 2020, dal 2019 al 2022 la media giornaliera era di circa 30.000 iscrizioni, mentre dal 23 maggio si è passati a a 73.000 fino ad arrivare a picchi record di quasi 100.000 iscrizioni giornaliere sia il 26 che il 27 maggio. Rispetto ai mesi precedenti, è una crescita del +102%, anche se non sono mancate le disdette: il rapporto fra nuovi abbonati e vecchi che se ne vanno è aumentato del +25,6% ma è stato comunque messo in ombra da una crescita senza precedenti. Per quanto i dati di Antenna facciano riferimento agli Stati Uniti, è plausibile che lo stesso andamento si rifletta anche negli altri paesi (agli azionisti è stato riferito che in Canada è andata ancora meglio), e lo si vede anche nel titolo in borsa, salito del +16% nell'ultima settimana e del +30% nell'ultimo mese.

A una rapida analisi, questi numeri danno ragione a Netflix, che con il blocco della condivisione delle password ha rapidamente e cospicuamente aumentato il numero di abbonati. Le stime di Netflix parlavano di oltre 100 milioni che nel mondo usufruivano dei suoi contenuti usando account condivisi. Adesso, se si prova a usare un account in più persone si viene intercettati con la richiesta di pagare 4,99€ in più per ogni membro aggiuntivo (a patto di avere il piano Standard o Premium).

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le