Honor 90 arriverà in Europa e ci sarà anche una versione Lite

A fine maggio il brand cinese ha alzato il sipario sulla nuova serie 90, attualmente composta da due modelli e lanciata solo in patria. A distanza di pochissimo cominciano ad arrivare novità per quanto riguarda il mercato occidentale: abbiamo la certezza che vedremo la serie anche alle nostre latitudini e in queste ore sono spuntate immagini e specifiche di Honor 90 Lite 5G, dispositivo in programma per l'Europa.

Honor 90 Lite 5G: cosa aspettarsi dal prossimo mid-range per l'Europa

Tramite un comunicato stampa, l'azienda ha confermato che la serie Honor 90 arriverà a livello internazionale; inoltre il sito francese si è aggiornato con la pagina dedicata al modello standard. Non sappiamo precisamente se si tratterà della gamma al completo ma sicuramente vedremo Honor 90 in versione base. A questo dovrebbe aggiungersi Honor 90 Lite 5G, già protagonista di un corposo leak con immagini e dettagli sulle specifiche.

Il design del piccolo della famiglia ricalca quello dei fratelli maggiori, con un modulo fotografico dal layout unico e stiloso; frontalmente trova spazio uno schermo con punch hole centrale e bordi piatti. I colori dovrebbero essere tre: Blue, Black e Silver.

Dalle immagini sembra trattarsi di un rebrand di Honor X50i lanciato in Cina ad aprile, con alcune piccole modifiche. In termini di specifiche, Honor 90 Lite 5G offrirà una tripla fotocamera (il modello X50i è dotato di un doppio modulo) con sensore principale da 100 MP e dovrebbe avere dalla sua uno schermo LCD da 6,7″ Full HD+ a 90 Hz, una batteria da 4.500 mAh, ricarica da 35W, un chipset Dimensity 6020 ed un lettore d'impronte digitali posizionato di lato.

