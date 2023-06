Pixel 8 e 8 Pro avranno display migliori e saranno più compatti

Nonostante manchino parecchi mesi al debutto della nuova generazione di Pixel, da settimane ormai si susseguono indiscrezioni con tanti dettagli e ormai abbiamo già un quadro chiaro di quello che ci aspetta. Le ultime novità riguardano il display di Google Pixel 8 e 8 Pro: quali saranno le caratteristiche dei prossimi flagship e come cambieranno le cose rispetto ai precedenti Pixel 7?

Pixel 8 e Pixel 8 Pro: differenze e novità dei display dei prossimi flagship Google

Come cambierà il display di Google Pixel 8 e 8 Pro? Per prima cosa ricordiamo le caratteristiche della scorsa generazione. Pixel 7 Pro monta uno schermo con bordi curvi da 6,71″ con risoluzione Quad HD+ (3.120 x 1.440 pixel), refresh rate a 120 Hz, fino a 1000 nit di luminosità (HDR) e 512 PPI. Il fratello minore Pixel 7 è dotato di uno schermo flat di dimensioni contenute, 6,31″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel), 90 Hz, 1000 nit (HDR) e 417 PPI.

Google ha pensato bene di offrire una scelta tra uno schermo curvo e di grandi dimensioni ed uno destinato agli amanti degli smartphone più compatti. Le cose dovrebbero migliorare ulteriormente con i nuovi modelli in arrivo, a cominciare da Google Pixel 8 Pro: niente Dual Egde, ma un display flat da 6,70″ con risoluzione 2.992 x 1.344 pixel, refresh rate a 120 Hz, fino a 1600 nit di luminosità (HDR) e 490 PPI.

Passando a Pixel 8, a questo giro avremo un terminale ancora più compatto ma con uno schermo più luminoso: parliamo, infatti, di 6,17″ di diagonale, bordi flat, risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel), 120 Hz, 1400 nit (HDR) e 417 PPI.

Inoltre gli angoli di entrambi i modelli sarebbero molto più arrotondati, dettagli che contribuisce ad avere un effetto “meno squadrato”. Come abbiamo visto, è stata migliorata anche la luminosità per l'HDR; infine, la fonte cita anche la natura dei pannelli, ossia Samsung per Pixel 8 Pro e forniture sia BOE che Samsung per Pixel 8 standard. Restiamo in attesa di ulteriori novità sulla serie Pixel 8 e nel frattempo vi invitiamo a dare un'occhiata al nostro approfondimento dedicato.

