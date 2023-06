La nuova interfaccia Meteo di Google arriva anche su smartphone

Una delle sorprese di Pixel Tablet è stata l'introduzione di una versione del Meteo di Google. Quella che però sembrava essere una esclusiva del nuovo tablet di Big G, potrebbe essere in arrivo anche su tutti gli smartphone dotati di GApps. Oggi, per la prima volta, possiamo vederla in azione su un telefono e lontano dall'ambiente controllato del Pixel Tablet.

Dopo Pixel Tablet, la nuova app Meteo di Google sembra essere in arrivo anche su smartphone

Il controllo del meteo sugli smartphone Android è da sempre stato relegato alle app di terze parti, oppure alla più generica app Google presente con le GApps. Le cose, tuttavia, sono cambiate con l'arrivo di Pixel Tablet che ha introdotto per la prima un redesign della sezione Meteo. Nonostante sembrasse dovesse rimanere un'esclusiva tablet, sembra che questa nuova interfaccia sia in arrivo anche su smartphone.

Gli esperti del canale Telegram Google News, infatti, sono riusciti ad attivare il nuovo design all'interno dell'app Google, ottenendo come risultato la ben più moderna versione attualmente disponibile su Pixel Tablet, già adattata per essere facilmente visualizzata in modalità portrait. Nella gif qui sotto potete ammirare la nuova interfaccia in azione.

Non sappiamo ancora quando la nuova sezione Meteo sarà attiva per tutti, ma la presenza di un'interfaccia già scalabile fa ben sperare per un rilascio in tempi brevi.

