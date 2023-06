Screenshot anche in Incognito con il nuovo aggiornamento di Google Chrome

Google ha finalmente ascoltato gli utenti e con un prossimo aggiornamento consentirà di Google Chrome per Android introdurrà la possibilità di scattare degli screenshot anche quando è in uso la modalità in Incognito. La nuova funzione arriva oggi nella versione Canary e può essere abilitata tramite flag per chi vuole testare da subito questa nuova possibilità.

Screenshot in Incognito con la nuova versione Canary di Google Chrome

Con l'attuale versione di Google Chrome per Android quando viene scattato uno screenshot del browser in modalità Incognito il risultato è una semplice schermata nera che (in teoria) dovrebbe proteggere la privacy dell'utente. Nel corso dei mesi, sono state tante le richieste da parte degli utilizzatori di smartphone Android per un cambio di questa funzionalità e sembra che Google abbia finalmente deciso di ascoltare.

Installando l'ultima versione Canary di Google Chrome per Android è possibile attivare una flag per una migliorata gestione degli screenshot in Incognito. Questa nuova funzione permette di catturare liberamente le schermate del browser anche quando si sta navigando il web nella modalità che predilige una maggiore protezione della privacy.

Per abilitare la funzione è necessario visitare dal browser la pagina chrome://flags e cercare la voce “Improved Incognito Screenshots“. Una volta abilitata la flag sarà possibile scattare liberamente screenshot anche in modalità Incognito, nonostante il contenuto della pagina non apparirà nella schermata App Recenti.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le