Questa telecamera di sicurezza Xiaovv costa meno di 14€

Cerchi una telecamera di sicurezza versatile ed economica, un modello che si adatti ad ogni esigenza ma disponibile ad un prezzo accessibile? Allora il modello Xiaovv V380 Pro è l'IP Camera che fa al caso tuo: è in offerta con codice sconto, presenta varie funzionalità e può fungere sia da telecamera da interno che da esterno.

Codice sconto Xiaovv V380 Pro: la telecamera di sicurezza economica, per tutte le tasche

Xiaovv V380 Pro è una soluzione economica, realizzata da un brand specializzato proprio in IP Camera e sistemi di sorveglianza. La telecamera è dotata di un corpo resistente all'acqua (IP66) e alle intemperie, quindi può essere utilizzata senza alcun problema all'esterno.

Versatile ed utile, l'IP Camera è dotata di movimento PTZ (si muove in orizzontale e in verticale), visione notturna (tramite 4 luci ad infrarossi) ed un sensore per la registrazione di video con risoluzione Full HD. Il dispositivo può essere controllato da remoto tramite l'app dedicata e supporta sia lo storage tramite cloud che tramite microSD.

La telecamera di sicurezza Xiaovv V380 Pro è in offerta con codice sconto su Banggood: bastano solo 13,95€ per mettere le mani su un dispositivo facile da utilizzare ed utile, per la massima sicurezza. Immancabile la spedizione gratis, per il massimo risparmio.

