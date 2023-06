Roborock S7 Max Ultra arriva su Geekbuying, subito in sconto e con 8 regali

Il nuovo robot aspirapolvere targato Roborock è arrivato su Geekbuying ed è subito disponibile in sconto. Roborock S7 Max Ultra è un “piccolo” concentrato di tecnologia ed un alleato prezioso per le pulizie quotidiane: se state cercando un prodotto premium affidabile e potente, allora questo è il robottino adatto. Inoltre ci sono anche dei regali con l'acquisto!

Roborock S7 Max Ultra: il nuovo robot aspirapolvere debutta su Geekbuying

Quando si tratta di robot aspirapolvere di qualità, il brand Roborock è uno dei migliori marchi in circolazione (e lo sappiamo bene). L'ultima novità della compagnia – che aspira e lava – si chiama Roborock S7 Max Ultra, una soluzione premium dedicata a chi cerca il massimo: ovviamente non può mancare una pratica dock di svuotamento, accessorio che permette di trasformare la pulizia del pavimento in un momento di relax (dato che non è necessario pulire il robot dopo ogni sessione).

Non solo il robottino di pulisce da solo tramite la base, ma è presente anche un sistema di asciugatura del mocio integrato tramite aria calda. Inoltre anche la dock è auto-pulente ed elimina automaticamente i residui presenti dopo lo svuotamento del dispositivo. Inoltre è presente un sistema di ricarica dell'acqua pulita all'interno del robottino.

Insomma, Roborock S7 Max Ultra torna alla base dopo aver spazzato e lavato il pavimento, si pulisce da solo, il mop viene asciugato e il serbatoio riempito con l'acqua. Un vero e proprio gioiellino intelligente!

Il resto delle caratteristiche comprende una potenza di aspirazione fino a 5500 PA, la tecnologia VibraRise (per strofinare i pavimenti ad alta velocità), mappatura tramite PreciSense LiDAR e rilevamento ostacoli, fino a 180 minuti di autonomia ed un livello di rumore di 67 dB.

Il nuovo Roborock S7 Max Ultra debutta su Geekbuying in offerta lancio, con tanto di spedizione (gratis) direttamente dai magazzini europei dello store. Il robottino viene proposto con uno sconto del 21% ed un'interessante promozione con 8 accessori di ricambio in regalo. L'iniziativa partirà alla mezzanotte del 15 giugno ed è dedicata solo ad un numero limitato di ordini (i primi 200). Se siete interessati, allora segnate questo appuntamento con il risparmio!

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Geekbuying!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le