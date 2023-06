Powkiddy X12 Pro scende a 27€: è la retro console che strizza l’occhio a Nintendo Switch

Powkiddy è un brand specializzato in retro gaming, con console portatili economiche e ricche di titoli dal passato. I più nostalgici apprezzeranno tantissimo mentre i nuovi adepti troveranno di certo pane per i loro denti: Powkiddy X12 Pro è una retro console che si ispira a Nintendo Switch (per stile), con tantissimi titoli, dimensioni compatte ed un prezzo super accessibile grazie a questa nuova offerta con codice sconto!

Powkiddy X12 Pro: scopri le migliori occasioni, in offerta lampo o con codice sconto

La retro console Powkiddy X12 Pro è dotata di un display HD da 5.1″ ed un look che ricorda il celebre dispositivo ibrido di Nintendo. Le due impugnature laterali ospitano gli analogici, la croce direzionale, una pulsantiera a quattro tasti e gli altri pulsanti di sistema. Lungo il bordo inferiore trova spazio l'ingresso per le schedine di memoria, una porta micro-USB, un ingresso TV e quello mini-jack da 3.5 mm per cuffie.

La batteria è un'unità da 1.800 mAh (per un'autonomia fino a 4 ore) e sul retro è presente perfino una fotocamera.

La migliore occasione per risparmiare sull'acquisto della retro console Powkiddy X12 Pro arriva da Banggood, con una nuova offerta con codice sconto. Il prezzo scende a soli 27,9€, con spedizione gratis.

