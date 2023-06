KuKirin G2 Max è il monopattino fuoristrada per affrontare ogni sfida

I monopattini elettrici non sono tutti uguali: esistono quelli adatti alle strade urbane e quelli più “robusti” per altri tipi di tracciati. Il monopattino KuKirin G2 Max appartiene proprio a questa seconda categoria, dato che si tratta di un modello fuoristrada: qui trovate le migliori occasioni per risparmiare, in offerta lampo o con codice sconto!

Codice sconto KuKirin G2 Max: come risparmiare sul monopattino elettrico

Il G2 Max è realizzato appositamente per garantire un'aderenza migliore al terreno, con una pedana ergonomica e pneumatici dentati da 10″ x 2.75″, che permettono di affrontare tutte le situazioni di tragitto. Per i freni, abbiamo un doppio sistema a disco ed ammortizzatori a braccio a 4 leve, per una guida comoda e sicura in ogni occasione.

Passando al lato elettrico, abbiamo un potente motore da 1.000W, che combinato ad una super batteria da 48V/20 Ah porta ad un'ottima autonomia da 80 Km. La velocità massima raggiunge i 25 km/h, ed è regolabile in tre diverse modalità (per ogni esigenza di guida). Inoltre, è presente un display LED per poter monitorare il tragitto, mentre per l'illuminazione abbiamo un sistema a 6 luci, con la principale formata da un faro LED.

La migliore occasione del momento dedicata al monopattino elettrico KuKurin G2 Max arriva da Banggood tramite un nuovo codice sconto: il veicolo scende di prezzo ed è anche presente la spedizione rapida dall'Europa (gratis).

