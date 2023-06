La nuova friggitrice ad aria Xiaomi è in sconto su Amazon quasi a metà prezzo

Cucina salutare e risparmio con Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L, la friggitrice ad aria capiente, dotata di tante funzioni intelligenti e ora disponibile ad un prezzo decisamente ghiotto su Amazon!

Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L: ecco le migliori occasioni per la nuova friggitrice smart del brand

Con Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L porti in cucina tante bontà salutari, con il minimo sforzo. L'ultima friggitrice ad aria della compagnia cinese ha debuttato in Italia di recente e si è subito guadagnata un posto nel cuore degli appassionati. Si tratta, infatti, di un prodotto completo e ricco di funzioni, caratterizzato da un look minimale (nel perfetto stile di Xiaomi).

La parte frontale ospita un vetro trasparente per controllare lo stato di cottura senza dover aprire il dispositivo; inoltre, grazie alla capienza di 4 litri e alla gestione ottimale dello spazio interno, è possibile beneficiare di uno spazio di cottura ampio. La friggitrice ad aria è dotata di un sistema di circolazione dell'aria riscaldata a 360°, offre una potenza di riscaldamento da 1.600W (con temperature tra i 40°C e i 200°C).

Per concludere la nostra panoramica, ricordiamo che si tratta di un prodotto smart: è possibile accedere all'app Xiaomi Home tramite smartphone per impostare una delle oltre 100 ricette disponibili.

La friggitrice ad aria Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L scende ad 87,9€ su Amazon, con uno sconto del 45% e l'immancabile spedizione Prime. Si tratta di un prezzo davvero niente male, il migliore fino ad ora. Ovviamente l'offerta potrebbe terminare in qualsiasi momento, quindi affrettati!

