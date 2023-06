DERE R14 è il notebook ultracompatto con 12 GB di RAM, a soli 209€

Acquistare un portatile non è un lusso: bastano poche centinaia di euro per portarsi a casa un dispositivo perfetto per studiare e lavorare in mobilità e DERE R14 è un valido esempio. Un portatile leggero, compatto e performante, ora in offerta con codice sconto: risparmia su Geekbuying e goditi la spedizione gratis dall'Europa (per la massima celerità)!

Codice sconto DERE R14: un portatile compatto e leggero, con 12 GB di RAM e Intel N4500

DERE R14 è un portatile low budget pensato per gli spostamenti: si tratta di una soluzione equipaggiata con uno schermo IPS da 14,1″ con risoluzione Full HD (1920 x 1200 pixel) in 16:10, con una scocca metallica, spessore e peso contenuti (1.2 kg). Il notebook è mosso dal processore Intel N4500, un must quando si parla di laptop economici. Lato memorie troviamo 12 GB di RAM DDR4 (un quantitativo di tutto rispetto per un modello low cost), accompagnato da 256 GB di storage SSD.

La batteria è un'unità da 38Wh, è presente una configurazione Dual Speaker ed abbiamo una fotocamera HD per le videochiamate. Il software a bordo è l'ultimo Windows 11 e non mancano il Wi-Fi Dual Band e Bluetooth 4.2.

Il portatile DERE R14 arriva su Geekbuying ed è subito in offerta con codice sconto e spedizione dall'Europa: per ottenere il prezzo indicato (ovvero 209,6€) è necessario pagare con PayPal, in modo da ottenere un extra sconto di 10$ al check-out.

