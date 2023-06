BlitzWolf BW-V2 è il proiettore smart elegante e compatto, a meno di 130€

Tra i tanti prodotti tech affidabili e convenienti della compagnia cinese troviamo BlitzWolf BW-V2, un proiettore smart dallo stile unico ed un prezzo davvero niente male: ecco le migliori occasioni per risparmiare, in offerta lampo o con codice sconto, senza dimenticare la sempre gradita spedizione dall'Europa!

Codice sconto BlitzWolf BW-V2: come risparmiare sull'acquisto del proiettore smart

Come notato anche in fase di recensione, BlitzWolf BW-V2 si presenta come una soluzione diversa dal solito grazie ad un look fresco e stiloso. Il proiettore smart presenta la parte frontale in tessuto, con un design che si sposa bene con qualsiasi ambiente; inoltre le sue dimensioni compatte le rendono adatto anche agli spostamenti.

Il dispositivo offre una luminosità di 200 ANSI lumen, risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), due speaker stereo da 5W, connettività Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0 e il supporto alla correzione trapezoidale orizzontale automatica. Lato memorie sono presenti 2 GB di RAM e 32 GB di storage mentre la parte software è affidata ad Android 9.

Il proiettore smart BlitzWolf BW-V2 torna nuovamente in offerta su Banggood, sempre con spedizione dall'Europa e ad un nuovo minimo: il prezzo è decisamente conveniente grazie al nuovo codice sconto dedicato!

