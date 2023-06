PVY Z20 Pro è la bici elettrica dell’estate: compatta, pieghevole e scattante!

Visto il bel tempo la tentazione di passare alla mobilità green e di acquistate una e-bike è forte: bici e monopattini sono l'ideale per attraversare la città in modo comodo ed agile, senza spendere una fortuna e senza l'impiccio del traffico e di un abitacolo bollente. PVY Z20 Pro è una soluzione compatta e pieghevole: andiamo a scoprire la migliore occasione per risparmiare, con codice sconto e l'immancabile spedizione EU!

Codice sconto PVY Z20 Pro: la bici elettrica pieghevole torna in offerta (e c'è la spedizione EU)

In termini di design, PVY Z20 Pro è una bici elettrica dallo stile sobrio, caratterizzata da un corpo compatto e pieghevole: in questo modo è possibile riporta in modo comodo, per portala in giro ad ogni occasione. L'e-bike è dotata di un motore brushless da 500W, con una velocità massima di 25 km/h e in grado di affrontale salite fino a 25° di inclinazione. È possibile importare varie modalità che permettono di beneficiare di un'autonomia fino a 50 km oppure 80 km (rispettivamente in modalità elettrica oppure pedalata assistita).

Sono presenti pneumatici da 20 x 2,3″, doppi freni a disco, un ammortizzatore anteriore, un cambio Shimano a 6 velocità, un pratico portapacchi posteriore, un display LCD ed una porta USB per ricaricare il tuo smartphone (c'è anche un supporto).

La bici elettrica PVY Z20 Pro scende di prezzo su Banggood, grazie al nuovo codice sconto dedicato; inoltre è presente la spedizione gratis dall'Europa, in modo da ricevere il tuo nuovo veicolo green in tempi celeri. E se vuoi saperne di più, dai un'occhiata alla nostra recensione!

