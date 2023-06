AVAKA K200 è l’e-bike da comprare adesso, in offerta lampo e con Coupon -100€!

Le calde giornate di giugno (a parte qualche incertezza) sono il momento adatto per gite in bici, avventure in mezzo alla natura o semplicemente per una passeggiata all'insegna del relax. In tanti scelgono di passare alla mobilità green in questo periodo: il caldo è sicuramente complice dato che mette in risalto la comodità di spostarsi in modo agile, senza lo stress del parcheggio e senza dover affrontare mezzi affollati e bollenti. Anche quest'oggi lo store GOGOBEST ha la proposta giusta e vi tenta con un super sconto: AVAKA K200 è una bici da città potente e con tanta autonomia, ora disponibile con un doppio sconto!

Doppio sconto AVAKA K200, in offerta lampo e con Coupon scende a prezzo super!

La bici elettrica AVAKA K200 è una delle migliori soluzioni della categoria grazie ad una serie di caratteristiche da non sottovalutare. Per prima cosa il veicolo è equipaggiato con un motore brushless da 350W (dotato di un disco a 12 magneti), progettato per offrire una guida fluida e silenziosa, una partenza scattante e per affrontare salite fino a 30° in modo agevole. Il telaio è in lega di alluminio, per la massima leggerezza e quindi per il comfort totale durante la guida.

La bici si spinge fino a 25 km/h di velocità mentre lato autonomia è in grado di raggiungere i 100 km (in modalità assistita), grazie alla batteria ad alta capacità (da 48V 12Ah e removibile). Gli pneumatici da 26 x 2.1″ sono adatti per affrontare non solo le vie asfaltate, ma anche quelle sterrate; insomma, si tratta di un modello adatto a qualsiasi tipo di terreno, dotato anche di cambio Shimano a 7 velocità, doppi freni a disco, sospensione anteriore a molla ed un utilissimo portapacchi posteriore.

La bici elettrica AVAKA K200 scende ad un prezzo super conveniente sullo store GOGOBEST, con tanto di spedizione gratis dall'Europa. Il veicolo è in offerta lampo a -600€ ed è possibile ottenere un ribasso aggiuntivo di 100€ tramite codice sconto: in questo modo il prezzo scende a 899€, con un risparmio top!

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Oltre a questo modello lo store GOGOBEST ha dato il via ad una serie di sconti ed occasioni anche per altre bici elettriche: date un'occhiata alla pagina dedicata all'evento!

Contenuto realizzato in collaborazione con GOGOBEST.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le