Xiaomi TV Audio 5.1.4: la nuova soundbar con speaker wireless e subwoofer da 200W

In questi giorni di grande fermento per il lancio di numerosi nuovi prodotti, Xiaomi porta in Cina anche una nuova soundbar con sistema 5.1.4 che alza decisamente il livello dell'intrattetimento multimediale quando collegata ad una classica smart TV. Questo nuovo dispositivo dell'azienda cinese è dotato di un subwoofer indipendente da 200W per bassi potenti ed un'immersività di altissimo livello.

Xiaomi alza l'asticella dell'intrattenimento con la nuova soundbar TV Audio 5.1.4

La potenza complessiva di Xiaomi TV Audio 5.1.4 è di 450W, con gli speaker che possono essere separati dal corpo centrale della soundbar ed essere sfruttati in modalità wireless come il subwoofer. Il sistema audio è quindi dotato di 3+2 canali frontali, 2 canali posteriori, 2 canali sorround e 1 canale per i bassi, con un totale di 12 speaker sistemati in differenti posizioni per assicurare un audio immersive ed effetti sonori di livello cinematografico.

La soundbar, inoltre, utilizza la tecnologia eARC per trasmettere audio in formato Dolby Atmos su canali multipli. Quando collegato alla TV, inoltre, questo dispositivo è in grado di effettuare il passthrough del segnale video fino a 4K. Per quanto riguarda la connettività, la soundbar mette a disposizione l'entrata ottica, coassiale, USB, HDMI e wireless Bluetooth.

Xiaomi TV Audio 5.1.4 sarà disponibile in Cina al prezzo di circa 550€ (3999 yuan) a partire dal 31 maggio. Sfortunatamente non ci sono ancora notizie in merito ad una eventuale commercialzzazione internazionale di questo prodotto, che potrebbe ben sposarsi alle TV che Xiaomi ha lanciato anche in occidente.

