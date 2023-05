Le TV Xiaomi Competitive Edition sono economiche e perfette per giocare: anche a 75″!

Aggiornamento 26/05: dopo i modelli da 55″ e 65″, Xiaomi ha portato in Cina anche la nuova versione da 75″ che offre un pannello più grande mantenendo inalterate le caratteristiche e il vantaggiosissimo prezzo. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo in aggiunta alle precedenti informazioni sulla serie Competitive Edition.

Xiaomi porta due nuove Smart TV in Cina con l'obiettivo di proporre a tutti dispositivi di fascia alta ad un prezzo estremamente accessibile. Le nuove A55/A65 Competitive Edition sono competitive sia di nome che di fatto, grazie a caratteristiche tecniche da top di gamma proposte ad un prezzo davvero basso: meno di 300€ al cambio!

Corpo in metallo, risoluzione 4K e 120 Hz: le nuove TV di Xiaomi sono Competitive di nome e di fatto

Xiaomi TV A55/A65/A75 Competitive Edition è composta da un corpo unibody realizzato completamente in metallo, mentre il pannello offre una risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel) con un resfresh rate pari a 120 Hz. L'unica differenza tra i due modelli la dimensione dello schermo: come facilmente intuibile dal nome, la versione A55 offre un pannello da 55″, la versione A65 da 65″, mentre la neo annunciata A75 un pannello da 75″.

Queste nuove smart TV sono dotate di un doppio speaker da 10W con supporto al DTS per un audio più immersivo e cinematografico. Sotto la scocca batte il cuore di un processore Cortex A35, affiancato da 2 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione. Per quanto riguarda, invece, la connettività sono presenti le interfacce HDMI, AV e S/PDIF, mentre è disponibile il supporto al Wi-Fi Dual Band (2.4 GHz e 5.0 GHz)

Xiaomi TV A55 Competitive Edition è disponibile in Cina al prezzo di circa 265€ (1999 yuan), mentre il modello A65 è disponibile al prezzo di circa 355€ (2699 yuan). La versione A75 che offre il polliciaggio più alto della serie viene proposta al prezzo di circa 410€ (3099 yuan). Al momento non sono note informazioni relative ad un eventuale commercializzazione internazionale di questi due nuovi prodotti.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri le