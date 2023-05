WhatsApp ha un nuovo modo per non farvi dimenticare la password del backup

Nel 2021 WhatsApp ha introdotto il backup criptato end-to-end dotato di password o chiave di criptazione a 64 cifre. Questa password è assolutamente personale e non può essere recuperata in alcun modo, né da WhatsApp né dai servizi che operano il backup (iCloud e Google Drive), per questo motivo è fondamentale ricordarla. Purtroppo, sembrano sia in tanti a dimenticarla, per questo motivo la nota app di messaggistica ha deciso di stimolare la memoria degli utenti.

WhatsApp chiederà più spesso la password del backup per non farvela dimenticare

WhatsApp ha incluso nell'ultimo aggiornamento per le app mobile su iOS e Android un nuovo promemoria che si attiverà avviando l'applicazione ogni tanto, chiedendo all'utente di inserire la password del backup criptato (nel caso in cui la funzione sia stata abilitata). Se la password non verrà inserita o verrà digitata in modo errato, l'app si bloccherà richiedendo necessariamente la disabilitazione del backup per proseguire.

In questo modo l'app di messaggistica istantanea vuole stimolare la memoria dell'utente, che dovendo inserire più spesso la password sarà meno incline a dimenticarla. Per molti potrebbe essere sicuramente un fastidio in più, ma aiuterà tanti utenti a non dimenticare più una password di fondamentale importanza perché legata a tutte le conversazioni avute tramite WhatsApp.

Grazie a questo reminder, Meta spera di ridurre le tante richieste di supporto per il recupero di una password che solo l'utente può conoscere e che in nessun modo può essere ripristinata.

