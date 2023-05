WhatsApp ancora a lavoro sui Canali: le ultime novità

La grande sfida tra WhatsApp e Telegram continua a colpi di nuove funzioni: nella nuova beta della versione Android sono infatti comparsi i Canali, che in prima istanza venivano chiamati Newsletter. Proprio come su Telegram, quindi, anche su WhatsApp arriverà la possibilità di creare delle chat a cui gli utenti potranno iscriversi per ricevere informazioni in tempo reale.

Aggiornamento 12/05: continua lo sviluppo dei Canali con una nuova beta per Android. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

WhatsApp continua ad inseguire Telegram: le newsletter si trasformano in Canali

Meta ha pubblicato in queste ore la versione 2.23.5.8 beta di WhatsApp per Android, introducendo per la prima volta i Canali. “Rimani aggiornato sugli argomenti che ti interessano” è la descrizione ufficiale della nuova funzione, che permette di creare delle chat in cui è possibile inviare messaggi che raggiungano in tempo reale tutti gli iscritti (proprio come fosse una newsletter).

I Canali appariranno nella sezione aggiornamenti e potrebbero essere quindi completamente staccati dalle classiche chat, diversamente da quanto avviene su Telegram dove è conversazioni, gruppi e canali si mischiano in un'unica lista. I riferimenti a questa nuova funzione erano già apparsi in una precedente versione beta, ma questa è la prima volta che è possibile vederla effettivamente in azione.

Aggiornamento 12/05: nuova beta per Android con i Canali

Meta ha pubblicato in queste ore la nuova versione beta 2.23.10.14 che include novità anche per i tanto attesi canali di WhatsApp. La sezione “Status” si trasforma in “Updates” (Aggiornamenti) ed incorpora anche tutti i canali a cui è iscritto l'utente. Nella schermata di creazione di un nuovo canale, invece, viene fatta menzione anche della protezione delle privacy: i partecipanti ad un canale infatti non potranno vedere i numeri di telefono degli altri membri.

Attualmente è difficile prevedere quando i Canali saranno disponibili per tutti: le nuove funzioni di WhatsApp, infatti, passano spesso molto tempo in fase di testing per poi arrivare nella versione stabile soltanto dopo diversi mesi.

