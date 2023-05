WhatsApp: il trasferimento delle chat su Android e iOS diventa più semplice e veloce

Se vi è capito di dover trasferire WhatsApp da uno smartphone ad un altro (per non parlare di iOS) vi sarete sicuramente imbattuti nel tedioso backup su Google Drive e iCloud richiesto per il trasferimento delle chat. Questo, molto presto, potrebbe cambiare in favore di un sistema più semplice.

Aggiornamento 03/05: continua l'implementazione della nuova funzione di trasferimento delle chat anche su iOS senza iCloud. Trovate tutte le informazioni all'interno dell'articolo.

WhatsApp Beta: introdotta la possibilità di trasferire le chat con QR Code

Meta è pubblicato oggi la nuova versione beta 2.23.2.7 di WhatsApp che introduce la possibilità di trasferire le chat da uno smartphone all'altro senza la necessità di utilizzare un backup su Google Drive. Scansionando il nuovo codice QR, fornito in sede di configurazione, il trasferimento delle conversazioni sarà automatico ed estremamente semplice.

Attualmente, sembra che questa funzione sia prevista solo per trasferimenti da Android ad Android. Per iOS, quindi, sarà necessario ancora utilizzare l'applicazione “Passa ad iOS” per trasferire le chat di WhatsApp durante l'inizializzazione dell'iPhone.

Aggiornamento 28/04: migliorato il trasferimento delle chat

Con la versione bete 2.23.9.19, WhatsApp ha ulteriormente migliorato il trasferimento delle chat tra smartphone Android senza l'impiego di Google Drive. Il trasferimento può essere avviato da “Impostazioni > Chat” e permette di ottenere un codice QR da scansionare per iniziare lo spostamento delle conversazioni da uno smartphone all'altro. Attualmente la funzione è disponibile solo per alcuni beta tester e sembra essere ancora lontana dall'effettivo rilascio in versione stabile.

Aggiornamento 03/05: il nuovo trasferimento arriva anche su iOS senza iCloud

Con la versione beta 23.9.0.7 per WhatsApp su iOS, gli sviluppatori hanno integrato il nuovo sistema di trasferimento delle chat eliminando la necessità di un backup su iCloud. In questo modo spostare le conversazioni da uno smartphone all'altro diventa sempre più semplice, con la possibilità di trasferire facilmente le chat anche tra iOS e Android.

Lo sviluppo di WhatsApp sembra procedere a ritmo battente, qualche giorno fa infatti un aggiornamento beta ha introdotto la possibilità di bloccare i contatti con estrema facilità.

