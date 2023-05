vivo X90S svelato da Google: cosa possiamo aspettarci

La serie vivo X90 è stata lanciata inizialmente in patria e poi ha fatto capolino in versione Global (anche in Italia). La famiglia è composta da tre modelli, ma pare che avremo presto una nuova aggiunta. E se c'era qualche dubbio in merito ad un'uscita internazionale, Google Play Console potrebbe aver fugato le incertezze: ecco l'inedito vivo X90S, con alcuni dettagli e la prima immagine.

Questa non è la prima volta che sentiamo parlare di questo smartphone: i leaker sono sempre stati indecisi sul nome, il quale ha oscillato per diverso tempo tra vivo X90+ e X90S. A quanto pare il nome commerciale sarà quest'ultimo, confermato proprio da Google Play Console. Comunque potremmo anche avere due varianti: una cinese (X90+) ed una Global (X90S).

Tornando al modello certificato da Google, il dispositivo presenta sia la sigla PD2241 che il nome vivo X90S. È presente anche un'immagine – ma solo frontale – che anticipa la presenza di uno schermo con bordi curvi e punch hole. Il display ha una risoluzione di 1.5K (2800 x 1260 pixel); probabilmente si tratta di una soluzione OLED prodotta da BOE, con refresh rate a 120 Hz.

Lo smartphone offre fino a 12 GB di RAM, è dotato di Android 13 e sembra essere equipaggiato con il Dimensity 9200 (è presente la sigla MT6985); comunque ricordiamo che i precedenti leak sostengono che in realtà il chipset a bordo sarà il Dimensity 9200+ (SoC inedito in arrivo il 10 maggio).

Per quanto riguarda l'uscita, il debutto sarebbe previsto proprio nel corso del mese di maggio o al massimo a giugno.

