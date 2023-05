vivo V29e 5G: i primi leak anticipano grandi passi avanti

Sono passati solo pochi mesi dal debutto della gamma V27, eppure già si comincia a parlare della prossima generazione di medio gamma. Stavolta si tratta di vivo V29e 5G, quello che dovrebbe essere il modello di ingresso nella serie: grazie ad un noto insider sono trapelate varie informazioni sulle specifiche, mentre il debutto sembra essere dietro l'angolo.

vivo V29e 5G: spuntano i primi dettagli su specifiche e uscita

Al di là delle riflessioni in merito alla velocità con la quale si aggiornano le lineup di smartphone, è interessante notare i cambiamenti che sarebbero previsti con il prossimo dispositivo. Se nella generazione attuale V27e è apparso come un modello minore, con un SoC Helio G99 e la sola connettività LTE, il suo successore potrebbe avere delle buone carte da giocare.

Stando ai leak, vivo V29e avrebbe a bordo un chipset della serie Dimensity 7000 di MediaTek, affiancato da 8/12 GB di RAM e fino a 256 GB di storage ed un modem con connettività 5G. Inoltre ci sarebbe una batteria da 4.600 mAh con il supporto alla ricarica rapida da 80W (un bel passo avanti rispetto ai 66W del predecessore).

Per il comparto fotografico dovremmo ritrovare un sensore principale da 64 MP; mancano i dettagli sugli altri moduli, sulla selfie camera e il display. Le colorazioni disponibili al debutto sarebbero tre: Gold, Blue e Black.

In merito all'uscita di vivo V29e, le indiscrezioni fanno riferimento al mese di giugno. Non è dato di sapere se il terminale arriverà per primo e successivamente ci sarà spazio anche per gli altri modelli oppure se durante l'evento sarà lanciata l'intera gamma. Intanto, eccovi le ultime novità su vivo V29 Pro (ovviamente sempre sotto forma di leak).

