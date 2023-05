Sony prepara il suo pieghevole, ma sarà diverso dagli altri

Quando si parla di corsa all'innovazione tecnologica mobile, Sony non è il primo nome che viene in mente, ma ciò nonostante sembra che anche la compagnia nipponica stia preparando il suo primo smartphone pieghevole. E secondo le prime voci trapelate in rete, potrebbe farlo in una maniera diversa da quanto visto finora, scegliendo di realizzarlo in un formato più compatto del solito.

Il primo smartphone pieghevole targato Sony potrebbe essere più compatto del previsto

Di recente si è tenuta la presentazione ufficiale di Sony Xperia 1 V, il top di gamma annuale della compagnia ma forse non l'unico del 2023, visto che dal Sud Corea arrivano voci su questo presunto pieghevole, che per il momento chiameremo Sony Xperia Fold/Flex (o anche Xperia F). Per il momento c'è ancora poco di concreto, visto che il leak è stato fatto circolare su Reddit, e parla di come il top di gamma Xperia di prossima generazione sarà sì un flip phone ma senza schermo esterno, puntando tutto su estetica e dimensioni. In passato, Sony ha dimostrato una certa attenzione verso gli smartphone compatti con modelli come Xperia XZ2 Compact e Xperia Ace, anche se in epoca più recente ha preferito puntare su modelli meno facilmente tascabili. Viene però da chiedersi chi potrebbe voler acquistare un pieghevole con un solo schermo, specialmente considerato che i prezzi Sony non sono particolarmente abbordabili.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le