Weekend di follie per le TV Samsung: coupon -20% e un buono sconto da 200€ in regalo!

Tornano le occasioni su Samsung Shop Online e ancora una volta è tempo di risparmiare sulle televisioni del brand. Con la nuova promozione ci aspetta un weekend ricco di sconti su tantissimi prodotti: grazie al codice PREMIUM20 è possibile ottenere uno sconto del 20% su un vastissimo assortimento di smart TV. Inoltre i vantaggi non finiscono qui: solo fino al 31 maggio ci sarà la possibilità di ricevere un buono del valore di 200€. Ecco i dettagli dell'iniziativa!

Lo store ufficiale Samsung lancia una nuova promo dedicata alle smart TV: scopri come risparmiare

La nuova promozione esclusiva di Samsung Shop Online è dedicata alle smart TV: fino al 29 maggio (quindi per tutto il fine settimana) basta utilizzare il coupon PREMIUM20 – su una selezione di televisori – per risparmiare il 20% sul prezzo finale.

Inoltre è presente un gradito regalo: per ogni ordine minimo di 799€ (sulla categoria TV), ricevi un buono sconto da 200€ utilizzabile su Samsung Shop dal 22 giugno al 31 luglio 2023. L'iniziativa è valida fino al 31 maggio: dopo questa data non sarà più possibile ricevere il buono.

Insomma, vi portate a casa uno o più televisori premium targati Samsung con un risparmio del 20% e con la possibilità di usufruire di un super sconto su un ordine futuro. I vantaggi continuano con la consegna al piano gratuita per tutti i TV 50” e superiori (fino al 31 maggio) e la possibilità di pagare a rate a tasso zero, con la prima rata a luglio 2023.

Questo è il momento giusto per acquistare un nuovo televisore, contando sulla qualità di Samsung a prezzi decisamente top. Tra i prodotti in offerta troviamo sia modelli della serie 2022 che soluzioni 2023: si tratta di pannelli QLED e OLED, dotati di risoluzione fino a 8K e di qualsiasi dimensione. Sognate un mega schermo da 65″ in salotto, per godere al meglio di film, serie TV e partire? L'occasione perfetta… è adesso!

Di seguito trovate la pagina dedicata alla promozione di Samsung per le sue smart TV: non dimenticate di utilizzare il codice PREMIUM20 per ottenere lo sconto del 20%! Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Iniziativa valida dal 23 Maggio 2023 al 29 Maggio 2023 inclusi per tutti coloro che acquistino tramite Samsung Online Shop un prodotto appartenente alla categoria TV a marchio Samsung, codici prodotto: QE65QN95CATXZT, QE55QN95CATXZT, QE85QN90CATXZT, QE75QN90CATXZT, QE65QN90CATXZT, QE55QN90CATXZT, QE50QN90CATXZT, QE43QN90CATXZT, QE75QN85CATXZT, QE65QN85CATXZT, QE55QN85CATXZT, QE65QN85BATXZT, QE65QN90BATXZT, QE55QN85BATXZT, QE55QN95BATXZT, QE75QN85BATXZT, QE75QN95BATXZT, QE75QN90BATXZT, QE50QN90BATXZT, QE55QN90BATXZT, QE65QN95BATXZT, QE43QN90BATXZT, QE85QN90BATXZT, QE98QN90AATXZT, QE85QN900CTXZT, QE75QN900CTXZT, QE65QN900CTXZT, QE85QN800CTXZT, QE75QN800CTXZT, QE65QN800CTXZT, QE55QN700CTXZT, QE65QN800BTXZT, QE65QN900BTXZT, QE55QN700BTXZT, QE75QN900BTXZT, QE75QN800BTXZT, QE85QN900BTXZT, QE85QN800BTXZT, QE77S90CATXZT, QE65S90CATXZT, QE55S90CATXZT, QE55S95CATXZT, QE65S95CATXZT, QE77S95CATXZT, QE55S95BATXZT, QE65S95BATXZT(i “Prodotti Promozionati”). Inserendo, in fase di acquisto su Samsung Online Shop, il codice promo “PREMIUM20” sarà applicato uno sconto pari al 20% direttamente sul prezzo d’acquisto dei Prodotti Promozionati, visibile su Samsung Online Shop. L’iniziativa non è cumulabile con codici sconto emessi da Samsung Electronics Italia S.p.A. e spendibili su Samsung Online Shop. Prezzi e disponibilità dei Prodotti Promozionati sono soggetti a variazioni. Agli acquisti si applicano le Condizioni Generali di vendita di Samsung Online Shop. 200€ voucher

Iniziativa promozionale promossa da Samsung Electronics Italia S.p.A. valida dal 23 maggio 2023 al 31 maggio 2023 inclusi per tutte le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dell’Unione Europea che, in qualità di consumatori ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, acquistino su Samsung Online Shop uno o più TV a marchio Samsung (i “Prodotti Promozionati”) nell’ambito di una spesa a carrello di importo minimo pari ad € 799,00. Trascorsi 21 giorni dalla data di consegna del/dei prodotto/i acquistato/i e senza che sia stato esercitato il diritto di recesso, il codice sconto verrà inviato all’indirizzo e-mail inserito dall’utente in fase di acquisto sul Samsung Online Shop. Il codice sconto dà diritto ad uno sconto di € 200,00 e può essere utilizzato dal 22 giugno 2023 al 31 luglio 2023 inclusi per l’acquisto su Samsung Online Shop di prodotti a marchio Samsung appartenenti alle categorie Telefonia, TV & AV, Elettrodomestici ed Informatica, nell’ambito di una spesa a carrello di importo minimo pari ad € 999,00. Il codice sconto può essere speso esclusivamente in unica soluzione e non dà diritto a resto. Dopo il 31 luglio 2023 perderà automaticamente validità e non sarà più accettato. Nel caso in cui il destinatario eserciti il proprio diritto di recesso ex art. 52, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, dopo aver utilizzato il codice sconto, quest’ultimo si intenderà definitivamente utilizzato. Sono esclusi i nuovi prodotti a marchio Samsung, intendendosi per tali i prodotti messi in commercio nelle 8 settimane successive al lancio. Il codice sconto non è nominativo e quindi liberamente cedibile a terzi. Il codice sconto non è cumulabile con altri codici sconto emessi da Samsung Electronics Italia S.p.A. e spendibili su Samsung Online Shop, né con attività promozionali promosse da Samsung in corso durante il periodo di validità del codice sconto. Prezzi e disponibilità dei Prodotti Promozionati sono soggetti a variazioni.”

