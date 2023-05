Samsung: scarica l’ultima versione di tutte le app One UI | Download

La One UI è l'interfaccia personalizzata di Samsung per i suoi smartphone e tablet, e offre una serie di funzionalità avanzate che gravita anche attorno alle sue app di sistema. Sono un elemento chiave dell'interfaccia proprietaria della compagnia sud-coreana, ma non tutti gli utenti hanno accesso all'ultima versione disponibile. In questo articolo, quindi, ho deciso di fornirvi il link per il download per mantenere aggiornato il vostro dispositivo e poter così fruire di tutte le funzionalità offerte.

Hai uno smartphone o tablet Samsung? Ecco le ultime versioni delle app One UI

Per aggiornare le app di sistema di Samsung, ci sono due metodi ufficiali per farlo: o il Google Play Store o il Samsung GalaxyStore. Tuttavia, per molte applicazioni non è possibile effettuare l'aggiornamento manuale con questi metodi, ed è qui che interviene APKMirror, il portale di riferimento per scaricare e installare manualmente qualsiasi (o quasi) app Android, comprese quelle firmate Samsung. Nella tabella che segue trovate quindi tutte le principali app One UI con relativo link al download, sia per Play Store, GalaxyStore che APKMirror. Trovate anche tutti i moduli Samsung Good Lock, anche se in questo caso il loro funzionamento è disponibile solo su smartphone e tablet compatibili.

Play Store APKMirror GalaxyStore Accessibilità Scarica Air Command Scarica Archivio Scarica Scarica Area Personale Scarica Scarica Assistenza Dispositivo Scarica Battery Guardian Scarica Benessere Digitale Scarica Bixby Scarica Bixby Routines Scarica Bixby Vision Scarica Scarica Browser Scarica Scarica Scarica Browser (Beta) Scarica Scarica Scarica Bussola Scarica Scarica Calcolatrice Scarica Scarica Calendario Scarica Disegno AR Scarica Download Scarica Email Scarica Scarica Scarica Editor Immagini Scarica Editor Video Scarica Effetti Videochiamata Scarica Emoji AR Scarica Fine Lock Scarica Flow Scarica Scarica Scarica Fotocamera Scarica Galaxy App Booster Scarica Galaxy Store Scarica Galaxy Themes Scarica Galaxy Wearable Scarica Scarica Scarica Global Goals Scarica Scarica Scarica Good Guardians (ex Galaxy Labs) Scarica Good Lock Scarica Scarica Galleria Scarica Game Booster Scarica Game Launcher Scarica Scarica Health Scarica Scarica Scarica Health Monitor Scarica Home Up Scarica Impostazioni Scarica Keys Cafe Scarica Lettore Video Scarica LockStar Scarica Memory Guardian Scarica Messaggi Scarica Meteo Scarica MultiStar Scarica Musica Scarica Scarica Scarica NavStar Scarica Nearby Service Scarica Nice Catch Scarica Scarica Note Scarica Scarica Scarica NotiStar Scarica One Hand Operation + Scarica Scarica Scarica One UI Home Scarica Orologio Scarica Scarica Pannelli Tag Edge Scarica Pentastic Scarica PENUP Scarica Scarica Scarica Private Share Scarica Scarica Promemoria Scarica Quick Share Scarica QuickStar Scarica Registratore audio Scarica Scarica Ricerca Dispositivi Vicini Scarica Righello Scarica Scarica Ritratto Scarica Routines + Scarica Rubrica Scarica Samsung Account Scarica Samsung Blockchain Wallet Scarica Scarica Samsung Cloud Scarica Samsung DeX Scarica Samsung DeX per PC Scarica Samsung Kids Scarica Scarica Samsung Members Scarica Scarica Scarica Samsung O Scarica Samsung Pass Scarica Scarica Samsung Pass Riempimento Automatico Scarica Scarica Samsung Wallet (Pay) Scarica Scarica Samsung Sans Scarica Scarica Samsung TV Plus Scarica Scarica Scarica Scrivi su PDF Scarica Scarica Secure Wi-Fi Scarica Sintesi Vocale Scarica Scarica SmartThings Scarica Scarica Scarica Smart Switch Scarica Scarica Scarica Smart Tutor Scarica Scarica Sound Assistant Scarica Scarica Spazio AR Scarica Suggerimenti Scarica Tastiera Scarica Telefono Scarica Theme Park Scarica Scarica Tocco Edge Scarica Scarica Traduttore Scarica Scarica Trova Dispositivo Personale Scarica Wonderland Scarica

