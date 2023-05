Redmi Watch 3 Lite: la versione Global è dietro l’angolo

Durante l'ultima settimana Xiaomi ha presentato ben due prodotti in Cina ed entrambi hanno stuzzicato i Mi Fan di tutto il globo. Stiamo parlando del selfie phone CIVI 3, dispositivo che dovrebbe arrivare da noi come Xiaomi 14 Lite, ed un nuovo indossabile. Proprio quest'ultimo, Redmi Watch 3 Lite, potrebbe essere vicinissimo al debutto Global: ecco cosa sappiamo.

Redmi Watch 3 Lite: a quando il lancio Global del nuovo indossabile economico di Xiaomi?

Come anticipato anche poco sopra, al momento il nuovo smartphone Lite di Redmi è stato presentato solo in Cina. Tuttavia alcuni indizi fanno ipotizzare un debutto internazionale ormai a stretto giro. Il primo – e il più esplicito – ci arriva da un noto leaker, il quale “conferma” semplicemente che Redmi Watch 3 Lite arriverà in versione Global (in India). Visto l'interesse che è in grado di suscitare, è probabile che vedremo questo indossabile anche alle nostre latitudini (ma per ora manca ancora una conferma da parte di Xiaomi).

Ci sono poi alti indizi, ma più velati. Vari enti certificativi hanno rilasciato l'approvazione per un dispositivo siglato M2234W1 e M2233W1 (due varianti); si tratta di smartwatch Xiaomi, riconducibili alla costola Redmi. Si tratterà proprio del nuovo modello Lite?

Se volete saperne di più su Redmi Watch 3 Lite, date un'occhiata al nostro approfondimento. Inoltre vi segnaliamo che il nuovo Xiaomi CIVI 3 è stato lanciato in Cina ma è già acquistabile anche da noi occidentali.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le