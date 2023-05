L’app di Samsung che “trasforma” iPhone in un Galaxy parla anche in italiano!

Aggiornamento 18/05: il servizio è disponibile da oggi anche in italiano, permettendo a tutti gli utenti iPhone di testare le capacità del sistema operativo Android installato sugli ultimi smartphone Samsung. Trovate all'interno dell'articolo tutte le informazioni necessarie a testare il servizio.

Samsung ha lanciato il servizio “Prova Galaxy sul tuo iPhone”, una web app che permette di provare l'esperienza Android a bordo di un dispositivo di Cupertino. Ecco come funziona questa simpatica novità, come accedervi e che cosa permette di fare.

Android arriva su iOS grazie a Try Samsung On Your iPhone

Nel corso degli anni abbiamo assistito a più di un battibecco tra Samsung e la rivale Apple: al colosso tecnologico asiatico piace tanto provocare Cupertino con frasi, post e addirittura spot espliciti. Le sfide di Samsung spesso ci hanno regalato un sorriso ma stavolta si fa sul serio con un'app che “trasforma” iPhone in un dispositivo Galaxy.

Si tratta di un software web che permette di provare e di toccare con mano l'interfaccia One UI 5.1 di Samsung, in modo da poter avere l'esperienza di utilizzare Android 13 e un dispositivo della gamma Galaxy S23. Il funzionamento è semplicissimo: basta effettuare la scansione del codice QR che vedete nell'immagine in alto oppure recarsi su questo sito web direttamente da iPhone.

Una volta avviata l'app partirà un breve tutorial che insegna come destreggiarsi all'interno della nuova interfaccia (nuova per gli utenti Apple, ovviamente). È possibile provare varie funzionalità, testare le applicazioni, la fotocamera, visualizzare il feed delle notizie, la messaggistica e non solo.

Insomma, se state utilizzando un iPhone e siete curiosi di scoprire l'esperienza Android ora potete farlo in un lampo con questo nuovo servizio targato Samsung.

Aggiornamento 18/05: disponibile la lingua italiana

Da oggi il servizio che permette di testare le capacità di Samsung Galaxy sul proprio iPhone parla anche in italiano. La procedura è la stessa: basta inquadrare il codice QR che trovate nell'immagine in alto oppure visitare il sito ufficiale per iniziare subito a provare il sistema operativo Android anche sul proprio smartphone firmato Apple.

