Il primo pieghevole OnePlus ha una data ufficiale

Era il 2020 quando il CEO di OnePlus affermava che non era ancora tempo di smartphone pieghevoli. In quel periodo uscivano sul mercato Samsung Galaxy Z Fold 2 e Huawei Mate XS, mentre le altre compagnie attendevano di avere prodotti più maturi da proporre al pubblico e che i prezzi si abbassassero. Da allora, le varie Xiaomi, OPPO, vivo e Honor hanno introdotto sul mercato le rispettive proposte, e anche OnePlus sta per aggiungersi alla lista.

OnePlus si prepara ad ampliare il mercato degli smartphone pieghevoli: ecco quando

Dopo aver confermato ufficialmente che il foldable sarà presentato nel corso del Q3 2023, il leaker Max Jambor afferma che il debutto avverrà durante il mese di agosto, quindi a ridosso dei prossimi Fold 5 e Flip 5 di Samsung. Quasi sicuramente OPPO giocherà un ruolo importante: da quando si sono fuse, condividono un numero crescente di tecnologie come fotocamere Hasselblad, ISP MariSilicon X e ricarica Super VOOC. E così come OPPO e i suoi più recenti Find N2 ed N2 Flip, si vocifera che anche di pieghevoli OnePlus ce ne saranno due, come fra l'altro confermato dai brevetti di OnePlus V Fold e V Flip.

OnePlus potrebbe così stupire tutti debuttando non con uno bensì con due modelli: un pieghevole “standard” e un flip phone. Un rumor che circolava già da tempo e che è stato confermato anche da Max Jambor, ma bisogna capire quale sarà la strategia di commercializzazione da parte delle aziende coinvolte. Spesso può capitare che uno smartphone OPPO venga rebrandizzato come OnePlus o Realme, e il fatto che sia OPPO che OnePlus avranno due pieghevoli in catalogo potrebbe far pensare che sia anche questo il caso. Ricordiamo infatti che OPPO Find N2 è ufficialmente venduto solo in Cina, e non sorprenderebbe se ne venisse creato un rebrand OnePlus indirizzato al mercato Global; al contempo, si vocifera invece che il primo pieghevole OnePlus sarà un modello inedito anziché una rebrandizzazione.

