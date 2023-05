OnePlus Nord Buds 2R: insieme a Nord 3 ci saranno anche delle nuove TWS

Uno degli smartphone più attesi di questa prima parte del 2023 è senza dubbio il prossimo Nord 3, nuovo medio gamma targato OnePlus (anticipato dal modello Nord CE 3 Lite). Durante l'evento dedicato a questo dispositivo ci sarà anche spazio per un nuovo paio di auricolari true wireless, in arrivo come OnePlus Nord Buds 2R.

OnePlus Nord Buds 2R: in arrivo anche un nuovo paio di auricolari true wireless

Il primo mid-range di OnePlus per il nuovo anno è stato il già citato Nord CE 3 Lite, lanciato insieme alle TWS Nord Buds 2 (anche in Italia). A quanto pare la compagnia cinese ha in serbo anche un'altra coppia composta da smartphone e auricolari true wireless, questa volta composta da Nord 3 e dalle inedite OnePlus Nord Buds 2R.

Stando a quanto riportato da un noto insider (solitamente affidabile), OnePlus lancerà il nuovo telefono prossimamente – ma comunque a stretto giro – insieme ad un inedito paio di TWS, già in fase di produzione.

[Exclusive] Serial production of a new OnePlus TWS, dubbed OnePlus Nord Buds 2r has begun. The TWS might launch alongside the OnePlus Nord 3. Both will launch in India.#OnePlus #OnePlusNordBuds2R #OnePlusNord3 — Mukul Sharma (@stufflistings) May 2, 2023

Il lancio è previsto per l'India e probabilmente vedremo entrambi anche in altri mercati (compreso il nostro). Purtroppo il leaker non si sbilancia e al momento non è dato di sapere quali saranno le caratteristiche delle prossime OnePlus Nord Buds 2R.

Non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornarvi con tutte le novità! Nel frattempo, eccovi il nostro approfondimento dedicato a OnePlus Nord 3, con tutte le info trapelate finora.

