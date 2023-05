OnePlus Ace 2 Pro, ambizioni da top di gamma: specifiche trapelate

Da quando la serie Ace si è spostata da OPPO a OnePlus, il sub-brand l'ha proposta in varie salse: di recente abbiamo avuto Ace 2 (aka 11R) e Ace 2V ma all'appello manca OnePlus Ace 2 Pro. A dire il vero, ci sarebbe anche una papabile Dimensity Edition nonché la Racing Edition, ma sarà il modello Pro quello ad attirare più le attenzioni dei consumatori grazie a una scheda tecnica che avrà poco da invidiare ai top di gamma più blasonati.

Ecco come miglioreranno le specifiche tecniche di OnePlus Ace 2 Pro

Con nome in codice PHP110, OnePlus Ace 2 Pro sarebbe dotato di schermo curvo 1.5K prodotto da BOE ma soprattutto dello Snapdragon 8 Gen 2, il ché sarebbe un passo in avanti sia rispetto a Ace 2 e 2V, basati su Snapdragon 8+ Gen 1 e Dimensity 9000. Per quanto riguarda lo schermo, la scelta di adoperarne uno curvo anziché piatto potrebbe far storcere il naso ai più attenti all'ergonomia ma farlo avvertire come più premium da parte di altri. Non se ne conoscono le altre specifiche, ma l'impressione è che molte siano ereditate dal modello base, come la batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 100W e la tripla fotocamera da 50+8+2 MP con ultra-grandangolare e macro.

