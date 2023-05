NO IVA MediaWorld: risparmia sulle migliori smart TV, ma solo per pochi giorni!

In queste ore è attiva una delle promozioni più apprezzate dagli utenti, ma sarà disponibile ancora per poco. Hai a disposizione solo una manciata di giorni per scegliere la tua nuova smart TV ma il risparmio è assicurato alla grande con l'iniziativa Let's Go! NO IVA di MediaWorld: tantissimi televisori in sconto, anche ricondizionati!

NO IVA MediaWorld: torna la promo dedicata alle Smart TV, anche ricondizionate

Fino al 21 maggio è possibile beneficiare della promo NO IVA MediaWorld, disponibile su tutte le smart TV della catena di elettronica: durante questo periodo è possibile risparmiare con lo scorporo dell'IVA del 22%, pari ad uno sconto del 18,04%. Il prezzo online è già scontato ed l'iniziativa non è cumulabile con altre promozioni in corso.

TV Ultra HD 4K, soluzioni OLED, modelli con risoluzione 8K, con tecnologia QLED: quali che siano le tue esigente, sicuramente troverai il televisore che fa al caso tuo. Ovviamente sono presenti tutti i grandi marchi, come Samsung e LG, brand leader del settore (a prezzi super).

Dai un'occhiata alla pagina della promozione per scoprire tutte le occasione dell'evento NO IVA MediaWorl (valido fino al 21 maggio)!

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a MediaWorld e altri store!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il