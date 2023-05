Huawei vs Xiaomi: continua la causa legale, colpa della fotocamera

Aggiornamento 02/05: ci sono nuovi risvolti nella causa legale che coinvolge Huawei e Xiaomi, li trovate all'interno dell'articolo.

Huawei torna a far parlare di sé ma lo fa in ambito legale, questa volta scagliandosi contro la storica rivale Xiaomi. Sin da quando è stata fondata, Huawei ha accumulato un quantitativo mostruoso di brevetti di ogni tipo (oltre 11.000), principalmente in ambito telecomunicazioni grazie alla sua posizione di leadership (almeno fino al periodo pre-ban). Avere così tanti brevetti significa spesso anche dover ricorrere ai tribunali per far valere i propri diritti sull'utilizzo illecito da parte di altre compagnie, proprio come in questo caso.

Si apre la diatriba legale fra Huawei e Xiaomi per l'utilizzo illecite di alcune tecnologie

Huawei ha accusato Xiaomi di violazione di alcuni dei suoi brevetti presso il CNIPA, l'ente cinese per la salvaguardia della proprietà intellettuale. I brevetti riguardano tecnologie come i metodi di sblocco dello smartphone, le modalità panoramiche per la fotocamera e altro ancora legato alle connettività 4G. Il tribunale ha accettato l'accusa e Xiaomi ha dichiarato di essere al momento in trattativa con Huawei per trovare un accordo.

In situazioni come questa, di solito ci sono tre opzioni per risolvere il problema: contestare la violazione, pagare l'importo richiesto o fare una richiesta di annullamento del brevetto in questione. Nel caso del brevetto fotografico ZL201380073251.6, che riguarda la realizzazione di foto panoramiche, Xiaomi ha scelto di richiedere l'annullamento. Se il tribunale dovesse accogliere la richiesta, Huawei perderebbe il brevetto e Xiaomi non sarebbe più accusata di violazione. Sarebbe interessante sapere la motivazione per cui Xiaomi ritiene che sia annullabile, ma al momento non siamo in grado di saperlo.

Richard Yu, CEO di Huawei, ha affermato più volte che l'azienda viene spesso copiata da altre aziende, sia in termini di design che di funzionalità, addirittura accusando queste aziende di rubare brevetti e depositarli a proprio nome. Tuttavia, in passato Huawei è stata accusata di comportamenti simili in vari casi, tra cui quelli con Cisco, T-Mobile e Motorola, Fujitsu, Akhan Semiconductor, Imaginew, CNEX Labs e Sony.

