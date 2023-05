Primi render di Huawei Mate 60: amore o odio per la fotocamera?

Nel percorso che ci porta a scoprire un nuovo smartphone, nel 99% dei casi spuntano prima le immagini render e poi seguono le foto dal vivo, e il tutto si conclude con l'annuncio ufficiale. Nel caso di Huawei Mate 60 non è andata così, invece, perché prima sono apparse foto reali che hanno anticipato i render, che non sono però tardati a comparire su Twitter. Fatto sta che in questo modo i più curiosi possono avere un assaggio di come potrebbe apparire il prossimo Mate, anche se rimangono ancora molti dubbi a riguardo.

Huawei Mate 60 si mostra nel primo render fatto circolare in rete: sarà veramente così?

Quello che vediamo è un retro con un peculiare modulo fotografico, che conserva le forme rotonde che la gamma Mate conserva dal Mate 30 del 2019 e che da allora ha evoluto fino all'ultimo Mate 50. I sensori fotografici sono sempre quattro (prevedibilmente primario, ultra-grandangolare e due teleobiettivi) ma questa volta sono divisi in due coppie dalla barra orizzontale che li separa riprendendo la stessa colorazione della scocca. Una scelta indubbiamente originale, anche se il risultato potrebbe lasciare interdetti non essendo una forma oggettivamente elegante e minimale.

Il dubbio sulla veridicità dell'immagine proviene dalla fonte, cioè l'insider Teme, che più di una volta in passato ha pubblicato render che non sempre si sono rivelati del tutto corrispondenti al prodotto finale. È un qualcosa che può capitare anche ai leaker più affidabili: le compagnie sono solite testare più forme per i propri prodotti, creando prototipi che possono quindi finire vittime di foto e render. Come afferma lo stesso Teme, è un render embrionale sulla base delle informazioni attuali ma non è affatto detto che la versione finale di Huawei Mate 60 sia corrispondente in toto.

Ma cosa sappiamo di Huawei Mate 60? Come sempre, buona parte del focus sarà sulla fotocamera, che dovrebbe avere caratteristiche hardware mai viste prima ma anche una selfie camera dalle forme discutibili.

