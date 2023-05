Pulizie di primavera per Google: addio agli account inattivi

In questi giorni Google ha annunciato una nuova misura di sicurezza che prevede l'eliminazione degli account inattivi da più di due anni. A partire dal prossimo dicembre, infatti, gli account che non hanno ricevuto accessi e risultano totalmente inutilizzati potrebbe essere cancellati a causa della mancanza delle necessarie misure di sicurezza richieste da Google per tutti gli account più recenti.

Gli account Google inattivi da più di due anni non arriveranno a vedere il 2024

Tutti gli account Google richiedono oggi password elaborate e autenticazione a due fattori, misure di sicurezza che gli account inattivi da molto tempo potrebbero non aver ancora implementato rappresentando un vero e proprio rischio per la sicurezza. Secondo Google, un account inattivo da più di due anni è 10 volte più vulnerabile di un account moderno: per questo motivo a partire da dicembre 2023 si procederà con la graduale eliminazione.

Questa nuova policy di sicurezza riguarda soltanto gli account Google personali, mentre quelli delle organizzazioni come scuole e aziende non verranno toccati anche se inattivi da diversi anni. L'eliminazione non sarà immediata ma si procederà in diverse fasi che daranno tempo all'utente di prendere le dovute precauzioni.

Lo policy è attiva da oggi, ma l'eliminazione degli account non inizierà prima di dicembre 2023: gli account creati e mai più utilizzati saranno i primi ad essere cancellati, mentre gli altri utenti riceveranno numerose notifiche nei mesi che precederanno l'eliminazione, consentendo di recuperare possesso del proprio account.

Come tenere attivo il proprio account Google ed evitare l'eliminazione

L'eliminazione del proprio account non è stata decisa oggi e può essere ancora evitata. Proprio in questo senso, Google ha pubblicato una lista di attività che permettono di mantenere al sicuro il proprio account ed evitare una eventuale cancellazione in futuro. Il passo più semplice è effettuare il login almeno una volta ogni due anni, ma ci sono diverse azioni che si possono compiere per mantenere il proprio account attivo.

Leggere o inviare email

Usare Google Drive

Guardare un video di YouTube (effettuando l'accesso)

Scaricare un'app dal Google Play Store

Utilizzare Google Ricerca (effettuando l'accesso)

Utilizzare “Sign in with Google” per effettuare l'accesso su app di terze parti

Inoltre, avere un abbonamento legato al proprio account (come Google One, o app di terze parti) consentirà di evitare l'eliminazione poiché non verrà più considerato inattivo.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il