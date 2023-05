Google Bard arriva nell’app Messaggi: nuove immagini dell’IA in azione

Con l'avvento di ChatGPT tutte le grandi aziende tech hanno spostato immediatamente l'attenzione sulle intelligenze artificiali e la loro integrazione nei servizi che più utilizziamo ogni giorno. Google con il suo Bard sembra essere fortemente intenzionata a portare l'IA in tutte le sue applicazioni: inclusi i messaggi su Android.

Messaggi di testo e intelligenza artificiale: il piano di Google per Bard in Android

Dopo aver lanciato l'accesso anticipato di Bard ed aver iniziato l'integrazione dell'intelligenza artificiale generativa in Google Docs e Gmail, l'azienda di Mountain View sembra aver avviato lo sviluppo di una integrazione anche per quanto riguarda l'app Messaggi che comunemente troviamo su tutti gli smartphone Android.

Le prime tracce dell'intelligenza artificiale sono state trovate scavando all'interno del codice sorgente dell'ultimo aggiornamento APK di Google Messaggi: gli esperti di 9to5Google infatti sono riusciti a trovare un nuovo pulsante nel campo di inserimento del testo che abiliterebbe le funzioni dell'intelligenza artificiale.

Cliccando sul nuovo pulsante è possibile generare automaticamente una risposta all'ultimo messaggio ricevuto, che non però non verrà inviata. Google, infatti, ha previsto la possibilità di rileggere, modificare e confermare il messaggio scritto dall'intelligenza artificiale per evitare strafalcioni e problemi.

Aggiornamento 08/05: nuove immagini di Google Bard in Messaggi

In rete sono emerse nuove immagini che mostrano Google Bard in azione nell'app Messaggi su Android. Nelle conversazioni sarà possibile inserire risposte rapide elaborate direttamente dall'intelligenza artificiale, scegliendo il tono da utilizzare. Per esempio, è possibile scegliere una risposta calma, entusiasta, formale, breve oppure scrivere un vero e proprio sonetto in rima.

L'opzione per abilitare Bard, una volta che la funzione sarà rilasciata per tutti, potrà essere attivata tramite il menu delle impostazioni, alla voce “Suggerimenti“. Al momento non si conoscono ancora i piani di Google per il rilascio dell'intelligenza artificiali, ma maggiori informazioni potrebbero arrivare già nel corso dell'evento I/O 2023.

Avete già data un'occhiata al nostro approfondimento sulle migliori AI per ogni esigenza? Lo trovate qui!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il