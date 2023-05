Google Bard migliora ancora: risposte visive e altre novità

Google è sempre più al lavoro sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale di Bard, con aggiornamenti che oramai sembrano arrivare a cadenza settimanale. In queste ore, Google Bard ha ricevuto una nuova patch che introduce le immagini e le risposte visive, grazie alla ricerca integrata su Google Search. Per la prima volta, quindi, l'intelligenza artificiale di Big G introduce una funzione non disponibile su ChatGPT (in versione gratuita).

Le immagini arrivano in Bard: Google introduce le risposte visive

A partire da oggi, Google Bard potrà fornire risposte con immagini per fornire all'utente una migliore comprensione dell'argomento. Per esempio, è possibile chiedere all'intelligenza artificiale di Google una lista delle cose da vedere in una determinata città, per ottenere una risposta come quella mostrata nell'immagine in alto. Come sempre, il changelog del nuovo aggiornamento è disponibile su Experiment Updates, ma lo trovate tradotto anche qui sotto.

Aggiornamento 2023.05.23

Le immagini arrivano in Bard

Cosa : A partire dalle risposte in lingua inglese, Bard può adesso utilizzare Google Ricerca per fornire risposte visive. Potete anche chiedere a Bard di mostrare un immagine direttamente. Bard mostrerà la fonte per ogni immagine.

: A partire dalle risposte in lingua inglese, Bard può adesso utilizzare Google Ricerca per fornire risposte visive. Potete anche chiedere a Bard di mostrare un immagine direttamente. Bard mostrerà la fonte per ogni immagine. Perché: Le immagini possono aiutare a comunicare le tue idee in modo più efficace. Possono portare in vita concetti, rendere i consigli più persuasivi e migliorare le risposte quando si chiede un informazione visiva.

Vi ricordiamo che, nonostante Bard sia disponibile senza lista d'attesa, l'intelligenza artificiale di Google non è ancora presente in Italia e in Europa: queste potrebbero essere le principali cause.

