Dove comprare PlayStation 5: disponibile in super offerta a meno di 390€ su eBay

Aggiornamento 15/05: Grazie alle nuove offerte di maggio di eBay, PlayStation 5 Digital è disponibile ad un super prezzo che scende sotto i 390€: si tratta di un'occasione da non farsi assolutamente sfuggire. Approfittatene ora!

Mettere le mani sulla console di casa Sony è diventata ormai un'impresa titanica e ogni occasione ghiotta è sicuramente da prendere al volo. Se siete interessati all'acquisto allora eccovi un approfondimento aggiornato ad ogni occasione in cui trovate gli store dove è possibile comprare Sony PlayStation 5: eccovi tutti gli store dove la console è disponibile senza invito e – al momento – risulta ancora acquistabile!

PlayStation 5 su Amazon con God of War Ragnarock: dove comprare la console più desiderata

La console più desiderata è senza dubbio l'ultimo gioiellino targato Sony, un dispositivo praticamente introvabile e distribuito a scaglioni ormai da tempo immemore. Volete mettere le mani sull'oggetto del desiderio più ambito di tutti? Allora andiamo a scoprire insieme dove comprare Sony PlayStation 5, sia in versione Standard che Digital: qui trovate le migliori occasioni ma ricordate che sono da prendere al volo per non restare a bocca asciutta!

MediaWorld – Terminata (15/02)

La versione Digital di PlayStation 5 torna disponibile anche da MediaWorld al prezzo di 549€. In questo caso, non sono previsti bundle e la console viene venduta da sola.

eBay – Disponibile (15/05)

PlayStation 5 Standard torna disponibile in super offerta anche su eBay al prezzo di 489€. La versione Standard in bundle con God of War, invece, è disponibile in offerta al prezzo di 509.90€.

Gamestop – Terminata (03/02)

Gamestop mette a disposizione un nuovo bundle con PlayStation 5 Digital, God of War Ragnarok, Forspoken e Cuffie da gaming al prezzo di 699.98€ invece di 730.94€. Purtroppo, la console non può essere acquistata singolarmente ma è necessariamente legata al bundle completo.

Unieuro – Disponibile (31/03)

L'occasione del momento: la versione Standard in bundle con God of War al prezzo di 569.90€!

Amazon Italia – Disponibile (20/04)

Vi segnaliamo che la PlayStation 5 in versione Standard con God of War Ragnarok è tornata disponibile su Amazon Italia al prezzo di 539.9€ con spedizione Prime, oppure in versione Standard senza bundle a 549.99€. È possibile acquistare solo una console per account. C'è anche la versione Digital a 449.99€, oppure in bundle con God of War Ragnarok. Approfittatene subito!

Amazon Germania – Terminata (27/01)

Come i più attenti al mondo videoludico ben sapranno, trovare una PS5 che duri più di una manciata di minuti e una sorta di evento. In questo caso, dall'inizio della promozione, l'offerta risulta ancora attiva (ma potrebbe terminare in qualsiasi momento): se puntate a mettere le mani sulla console Sony allora questa è l'occasione perfetta!

PlayStation 5 è disponibile senza invito su Amazon Germania ad un prezzo “umano” (a cui va ad aggiunta la spedizione, ma nulla di preoccupante). Sono presenti sia PS5 Digital a 519€ che la versione Standard a 619€, in entrambi i casi in bundle con God of War: Ragnarock: nel momento in cui scriviamo è tornata disponibile solo la variante Standard!

La consegna avverrà tra il 30 gennaio e il 6 febbraio, mentre per quanto riguarda la promozione, inizialmente era disponibile solo per i clienti Prime su Amazon Germania mentre ora è valida per tutti: basta fare il login con il proprio account e non è necessaria la sottoscrizione a Prime Germania!

La versione Digital, al momento non è disponibile!

La nostra FAQ

Quando riceverò la mia PlayStation 5 ordinata da Amazon Germania? I preordini verranno spediti entro e non oltre il 31 gennaio. Ovviamente è possibile visualizzare lo stato del proprio ordine nell'apposita sezione. Una volta avvenuta la spedizione riceverai una mail di conferma. Si tratta di un preordine per la PS5? Amazon Germania ha dato il via ai preordini per la console: questi sono disponibili tutti i giorni fino alla mezzanotte (e fino ad esaurimento scorte). L'iniziativa è valida solo per i prodotti venduti e spediti da Amazon. È possibile preordinare altre versioni di PS5? Al momento Amazon Germania offre in preordine solo la versione con disco/digitale di PS5 in bundle con God of War: Ragnarock. Fino a quando sarà disponibile la PlayStation 5? Come specificato poco sopra, si tratta di una campagna di preordini: questa sarà attiva fino ad esaurimento scorte (quindi vi consigliamo di approfittarne ora).

