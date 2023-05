Tronsmart Bang è in super sconto e ricevi lo speaker Trip in regalo!

Abbiamo conosciuto Tronsmart e le sue casse Bluetooth nel tempo e sono spesso prodotti di grande qualità. Ma il brand ha voluto fare molto di più in merito e con lo speaker Bluetooth Tronsmart Bang sembra essersi superata, specie considerando il prezzo a cui è proposta in offerta sullo store di Geekbuying.

Tronsmart Bang: tutto sullo speaker Bluetooth premium

Il form factor della nuova cassa Tronsmart è molto interessante, visto che si avvale non solo di una maniglia per trasportarla, ma anche di alcuni LED RGB laterali e frontali che vanno a ritmo con l'audio trasmesso. Ma la Bang è molto di più di semplice estetica. Con un sistema dual tweeter a 60W e radiatori passivi per un audio ad alta risoluzione con tuning professionale.

Da tradizione degli speaker Tronsmart, troviamo integrate le tecnologie SoundPulse e TuneConn, che permette di connettere fino a 100 speaker dello stesso tipo. Presenti poi la certificazione IPX6 per le feste in piscina, equalizzazione via applicazione, una batteria che porta l'autonomia fino a 15 ore di ascolto consecutive ed una connessione NFC seamless. Non manca poi la compatibilità agli assistenti vocali come Siri, Google e Cortana e nel caso vi servisse, può fungere da power bank.

Tronsmart Bang – Prezzo e Offerte

Puoi acquistare lo speaker Bluetooth Tronsmart Bang sullo store di Geekbuying in offerta, grazie al codice sconto dedicato, ad un prezzo ottimo per quanto offre. La convenienza si amplifica considerando la spedizione dall'Europa gratis.

In più ricevi in regalo lo speaker compatto Tronsmart Trip, quindi avrete ben due altoparlanti BT al prezzo di uno!

