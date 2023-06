Smarock S10 è l’aspirapolvere con luce UV che vi libera dagli acari

Sappiamo bene quando acari e polvere siano fastidiosi, specialmente per chi è soggetto a problemi di asma o di allergia. Per questo motivo è bene ricorrere ad una soluzione appositamente pensata per l'igiene profonda di divani e materassi: l'aspirapolvere anti-acaro Smarock S10 è una manna dal cielo e ora è in offerta con codice sconto ad un prezzo davvero niente male!

Codice sconto Smarock S10 Dual Barrel: l'aspirapolvere anti-acaro da avere

Con Smarock S10 Dual Barrel gli acari non saranno più un problema: divani e materassi sempre al top della pulizia, grazie ad aspirapolvere potente ed affidabile. Il dispositivo, compatto e facile da utilizzare, integra un motore da 500W ed offre una potenza di aspirazione fino a 13.000 PA; la bocchetta da 230 mm consente di pulizie superfici ampie senza sforzo.

Inoltre è massima igiene è garantita anche dalla presenza di una luce UV in grado di eliminare fino al 99,9% di acari e batteri presenti sulle superfici. Infine è presente un sistema di riscaldamento (fino a 55°C) in modo da pulire ancora più a fondo ed eliminare l'umidità.

L'aspirapolvere anti-acaro Smarock S10 Dual Barrel scende ad un prezzo allettante grazie al nuovo codice sconto targato Geekbuying, con tanto di spedizione direttamente dall'Europa (gratis). E se volete saperne di più, date anche un'occhiata alla nostra recensione!

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Geekbuying!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le