Il proiettore smart di Redmi è in sconto con Coupon: porta il cinema a casa tua!

Cerchi un proiettore performante e in grado di dare tante soddisfazioni? Vorresti una soluzione targata Xiaomi, per appagare il tuo spirito da Mi Fan indomabile? Allora Redmi Smart Projector è la soluzione perfetta e ora diventa ancora più conveniente grazie a questo codice sconto targato Banggood!

Dopo il lancio in patria il proiettore intelligente della costola di Xiaomi è arrivato anche alle nostre latitudini grazie allo store Banggood, in versione cinese. Redmi Smart Projector è una soluzione dallo stile minimale, dotata di un corpo compatto e una luminosità di 150 ANSI.

Il dispositivo ha una risoluzione Full HD (1080p) e permette di beneficiare di uno schermo fino a 120″; il cuore del terminale è il chip Amlogic T950D4, accompagnato da memorie da 1.5/8 GB, è presente la correzione omidirezionale e quella trapezoidale (automatiche entrambe), il WiFi Dual Band ed un sistema di raffreddamento silenzioso.

Il proiettore Redmi Smart Projector in versione base (ricordiamo che è presente anche una variante Pro) scende di prezzo su Banggood grazie al nuovo codice sconto; immancabile la spedizione gratis, per il massimo risparmio.

