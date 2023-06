Nuovo ribasso per NIU KQi 3 Pro: è il monopattino elettrico per ogni esigenza!

La mobilità green sta diventando sempre più importante, specialmente nelle grandi città. Tra i brand più conosciuti ed apprezzati troviamo di certo NIU, marchio che propone soluzioni per tutte le esigenze (e per tutte le tasche). Uno dei prodotti più interessanti è senza dubbio NIU KQi 3 Pro, un monopattino elettrico pieghevole dotato di buone specifiche ad un prezzo super conveniente (specialmente grazie al nuovo codice sconto targato Banggood)!

Codice sconto NIU KQi 3 Pro: nuovo ribasso per il monopattino elettrico potente ed affidabile

Leggero e compatto, NIU KQi 3 Pro è un monopattino elettrico agile e scattante, perfetto per la città. Il veicolo è dotato di un motore da 350W (fino a 700W di potenza) ed offre una velocità fino a 25 Km/h, con un'autonomia di circa 50 Km. È in grado di affrontare salite fino al 20% di inclinazione mentre il triplo sistema di frenata (doppi freni a disco ed uno elettrico posteriore) permette di muoversi in tutta sicurezza.

Presenti all'appello pneumatici in gomma da 9,5″, una batteria da 486 Wh, un manubrio più largo ed una pedana più spaziosa (rispetto ad altri monopattini per adulti).

Il veicolo è caratterizzato da un corpo pieghevole ed è possibile collegarlo all'app di NIU per visualizzare lo stato del dispositivo, la batteria, le statistiche di guida e non solo.

Il monopattino elettrico NIU KQi 3 Pro scende di prezzo con il nuovo codice sconto di Banggood; non manca la spedizione gratis dall'Europa, che vi permette di ricevere il vostro acquisto in modo celere e in tutta tranquillità.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Banggood!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le