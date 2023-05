N-one NPAD Air è il tablet più conveniente: ora a meno di 100€, con custodia e pellicola

Voglia di un tablet economico e completo, perfetto da “maltrattare” e da strapazzare a più non posso? N-one NPAD Air è il terminale adatto alle tue esigenze: è perfetto per guardare le serie TV preferite e non solo, ad un prezzo super contento (con spedizione EU e accessori inclusi)!

Codice sconto N-one NPAD Air: il tablet Android economico per tutte le tasche

N-one NPAD Air è un tablet low budget senza grandi pretese, ma dotato di buone specifiche per chi punta ad un dispositivo votato alla multimedialità. Parliamo di una soluzione da 10,1″ Full HD+ (1920 x 1200 pixel), con un corpo metallico ed un chipset UNISOC Tiger T310, accompagnato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage espandibili tramite microSD.

Presente all'appello il GPS, Android 11, una fotocamera da 5 MP (la selfie camera è invece da 2 MP) ed una configurazione Dual Speaker. La batteria è un'unità da 6.200 mAh.

Il tablet N-one NPAD Air scende di prezzo su Geekbuying (nella versione Wi-Fi) con cover e pellicola inclusi; immancabile la spedizione gratuita direttamente dai magazzini europei dello store.

Volete rinunciare a cover e pellicole per spendere ancora meno? Allora vi segnaliamo che il tablet è disponibile a soli 90,7€ sempre utilizzando il codice 7LPMKO9H!

